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「鋼鐵人」在電影裡開過！Audi純電跑車發表前搶先曝光

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Audi e-tron GT即將發表。（取材自Audi）
全新Audi e-tron GT即將發表。（取材自Audi）

2018年美國的洛杉磯車展中，Audi展示了品牌首輛純電轎跑概念車e-tron GT Concept，這輛外型英俊、跑車味濃厚的電動概念車，也曾出現於Marvel電影《復仇者聯盟4：終局之戰》中，成為「鋼鐵人」的新坐駕。而原廠在時隔近三年後，終於揭曉了這輛概念車「化為真實」的發表日期。

Audi e-tron GT Concept在《復仇者聯盟：終局之戰》 (Ave...
Audi e-tron GT Concept在《復仇者聯盟：終局之戰》 (Avengers: End Game) 中，成為「鋼鐵人」的新坐駕。（取材自Audi）

不過，在Audi正式發表之前，卻已有論壇搶先曝光Audi e-tron GT實車高清廠照！數張包含外觀與內裝的e-tron GT高清照，於近日出現在西班牙的Cochespias網站上。廠照中的Audi e-tron GT就外觀設計而言，幾乎可說是參照概念車原本的設定，尤其是內為箭矢狀燈條的一體成形式尾燈，原封不動的裝載於量產版車型之上。

全新Audi e-tron GT發表前流出高清廠照！（取材自Cochespias...
全新Audi e-tron GT發表前流出高清廠照！（取材自Cochespias）

此外，因應轉換為純電動車身分，用於內燃機車款中「水箱護罩」的位置，在Audi e-tron GT實車上改採與車身塗裝相同的面板點綴，周圍的黑色亮面飾板環繞出四環品牌特有的六角形格柵樣貌，而前輪拱旁的進氣口設計則像極了同集團姊妹車Porsche Taycan。

全新Audi e-tron GT發表前流出量產版真面目。（取材自Cochespi...
全新Audi e-tron GT發表前流出量產版真面目。（取材自Cochespias）

全新Audi e-tron GT市售版實車。（取材自Cochespias）
全新Audi e-tron GT市售版實車。（取材自Cochespias）

除了揭曉外觀真面目，全新Audi e-tron GT內裝廠照也跟著流出，但與外觀不同的是，車室內含Alcantara麂皮包覆的方向盤、儀表板，再加上有著「RS」徽飾的桶型座椅透露出內裝所屬車型應為Audi e-tron GT RS性能版本，值得一提的是，Audi e-tron GT量產版的內裝格局亦幾乎承襲了概念車上的設計，除了導入數位儀表外，中控上的大面積觸控式螢幕以及下方的冷暖空調控制面板、冷氣出風口，再加上如出一轍的中船造型，種種配置可說是展現出Audi對於e-tron的寄望與誠意。

全新Audi e-tron GT RS市售版內裝。（取材自Cochespias）
全新Audi e-tron GT RS市售版內裝。（取材自Cochespias）

全新Audi e-tron GT RS市售版內裝。（取材自Cochespias）
全新Audi e-tron GT RS市售版內裝。（取材自Cochespias）

全新Audi e-tron GT將如同Taycan推出不同等級的車型，最頂級的RS版本更將成為Audi RS性能系列首款純電動車款，而e-tron GT RS據外媒報導指出其將配置94.4kWh大容量鋰電池組，並擁有最大馬力637hp/84.6kgm，從零加速至100km/h更只需3.5秒就能完成！無論是何種版本的e-tron GT，都將全數建構於Volkswagen集團的PPE (Premium Platform Electric) 模組化底盤平台之上，至於最終市售版本則敲定於歐洲時間2月9日正式發表。

全新Audi e-tron GT RS將成為四環品牌RS性能系列首款純電動車。 ...
全新Audi e-tron GT RS將成為四環品牌RS性能系列首款純電動車。 （取材自Cochespias）

全新Audi e-tron GT將於歐洲時間2月9日正式發表。 （截自Audi ...
全新Audi e-tron GT將於歐洲時間2月9日正式發表。 （截自Audi Newsroom）

概念車 電動車 美國

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