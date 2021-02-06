車載吸塵器取消了！美規新Honda Odyssey大賣點不見

美規Honda Odyssey日前針對新年式車型配備稍作調整。（圖：Honda提供）

Honda Odyssey多人座MPV為適應不同市場的用車需求，衍生出國際版與北美版兩種車型。身形尺碼都更大的北美版專攻美國 、加拿大與中東等市場。兩種版本除了都訴求家庭、多人座、大空間等使用需求外，北美版Honda Odyssey頂級車型還有一個銷售特點，就是車載吸塵器！

美規Honda Odyssey有一項車載吸塵器配備賣點，但在新年式車型上卻取消了。 （圖：Honda提供）

2013年美國紐約車展Honda汽車 不僅發表小改款Odyssey（第四代車型），更宣布頂級車型Odyssey Touring Elite導入車壇首見HondaVAC車載吸塵器，透過專屬結構與完美整合，不僅不會占據後行李廂空間，更能隨時啟動清潔車內與後車箱，完美契合Honda Odyssey家庭用車的特點。這項設計隨後也吸引同級對手跟進。

車壇首見HondaVAC車載吸塵器，不僅不會占據後行李廂空間，更能隨時啟動清潔車內與後車箱，這項設計隨後也吸引同級對手跟進。（圖：Honda提供）

廣受好評的HondaVAC車載吸塵器一直到了美規全新第五代Odyssey，仍是頂級車型的最大賣點。但今年初北美Honda汽車公布2022年式Odyssey銷售訊息時，除了售價微幅調整之外，更被媒體發現HondaVAC車載吸塵器配置不見了！詢問原廠才得知，因為供應廠商歇業進而讓美規Honda Odyssey無法再提供此項配備。

北美Honda汽車公布2022年式Odyssey銷售訊息，被媒體發現HondaVAC車載吸塵器配置不見了！原廠透露，因為供應廠商歇業進而讓美規Honda Odyssey無法再提供此項配備。（圖：Honda提供）

汽車媒體網站「The Drive」報導中寫到，由於提供HondaVAC車載吸塵器的ShopVac公司於去年9月中倒閉，使北美Honda汽車來不及找到接替廠商繼續供應HondaVAC車載吸塵器。幸虧ShopVac已經被美國另外一家公司收購（GreatStar Tools USA）並有意願提供車載吸塵器這項產品，但何時能繼續供應目前尚無時間表。