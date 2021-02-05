巴伐利亞性能房車之王 BMW M5 CS春季重磅登場

BMW M5 CS。摘自BMW

2021年才剛剛開始BMW M GmbH就誠意滿滿，直接推出巴伐利亞四門性能機器BMW M5 CS，這也是M5車系自推出以來第一次擁有特別版CS車型，要比M5 Competition更加輕量且競技，同時仍不失豪華四門房車的實用性，不僅宜家宜室，且在0-100加速只需3秒的底蘊下，更能隨時燃起熱血的賽道靈魂。

BMW M5 CS僅需3.0秒即可完成0-100 km/h加速。摘自BMW

基於M5 Competition的基礎下M5 CS同樣搭載著BMW M TwinPower Turbo 4.4升V8雙渦輪增壓引擎，馬力則是提升了10hp來到了635hp之譜，扭力則為76.4kgm/1,800~5,950 rpm。搭配八速M Steptronic變速箱，以及可自由切換2WD/AWD的M xDrive全輪驅動系統，在Active M 限滑差速器上也做了優化，使其在賽道的表現更為出色。

BMW M5 CS。摘自BMW

僅需3.0秒即可完成0-100 km/h加速，0-200 km/h加速更只要10.4秒，極速為電子限速305 km/h。

加上M5 CS全車在引擎蓋、後視鏡外蓋、車頂、前後下擾流、後廂鴨尾均由碳纖維增強塑料（CFRP）製成。此外在M5 CS上配備的M Carbon碳陶煞車系統採前六後單活塞設計，除了具有更好的制動、耐久力與抗熱衰竭能力外，也要比M5 Competition的M複合制動系統輕了約23公斤。這些部件使得M5 CS整車要比M5 Competition整整減輕70公斤。

BMW M TwinPower Turbo 4.4升V8雙渦輪增壓引擎。摘自BMW

底盤方面，M5 CS在前後軸上的軸承彈簧做了調整，電子避震器也同步進行了升級與優化，以對應減輕的車重以及抓地力的改變，這是因為M5 CS標配前275/35 R20、後285/35 R20 的Pirelli P Zero Corsa超高性能胎。

M5 CS的專屬座艙十分具有戰鬥氣息。摘自BMW M Alcantara麂皮方向盤。摘自BMW

車室內裝部分，M Alcantara麂皮方向盤當然是必備部品，而原本就是一輛四門房車的M5 CS，在為了增加戰鬥感卻又不能捨棄實用性的情況下，遂將佈局由原本的5人座改為由四張碳纖維桶形跑車座椅組成的4人座格局，且座椅皆是採用與新世代M3、M4相同的造型，也宣告M GmbH全面進入次世代內裝部件。

後座則改為獨立雙座式格局。摘自BMW 與新世代M3、M4同一造型的桶型跑車座椅。摘自BMW

然而這款M5 CS專屬的碳纖維桶形跑車座椅，採用Merino皮革製成，並輔以高對比的紅黑配色凸顯其造型，並在頭枕上印有德國 經典傳奇紐柏林賽道的圖樣，時刻提醒M5 CS可不是好惹的腳色。

頭枕上還有紐柏林賽道圖示。摘自BMW

最後在外觀上，，M5 CS 的雙腎形水箱罩外框與20吋鍛造鋁圈都採用Gold Bronze烤漆妝點，並在水箱格柵上放上M5 CS專屬銘牌，雷射頭燈上的雙L式日形燈也改為黃光設計，概念源於BMW自家的GT賽車 ，也讓M5 CS擁有品牌中最獨特的辨識性。

碳纖維車頂。摘自BMW 20吋鍛造鋁圈搭配Pirelli P Zero Corsa輪胎。摘自BMW

全新的BMW M5 CS將從2021年春季開始預售，在德國的售價為18萬400歐元(約21.84萬美元 )起。