中國紅旗登陸義大利！將在超跑故鄉打造紅旗S9油電超跑

紅旗S9 Concept。 摘自紅旗汽車

近年來義大利 與中國 的關係向來不錯，在中國推行一帶一路政策時，義大利也是第一個簽署加入的歐洲國家，並且已經獲得了中國的大量投資，這當中當然包括了中國第一汽車 集團。其中一汽最具代表性的品牌就非「紅旗」莫屬。

近日紅旗汽車放出消息，將會聯合美國Silk EV電動車公司，與義大利地方政府共同簽屬投資協議組建合資公司，並且要在有著超跑故鄉之稱的義大利Emilia-Romagna區設計與製造紅旗S9油電超跑。

紅旗S9 Concept。 摘自紅旗汽車

紅旗汽車毫不避諱地在Ferrari、Lamborghini和Pagani的主場Emilia-Romagna區設立研發生產據點，其野心之大已經不言而喻，加上與美國電動車公司Silk EV的合資開發，讓紅旗S9油電超跑的計畫已成為中、美、義三國合資的計畫，選在Emilia-Romagna區是看中義大利跑車的歷史悠久、研發力量雄厚，紅旗汽車想將品牌一舉推向世界，不再是在中國內販售的自主豪華品牌。

紅旗S9 Concept。 摘自紅旗汽車

據中國方消息指出，紅旗S系列的開發計畫將投資100億元人民幣(約15.4億美元)，打造紅旗S系列跑車與其品牌，目前得知其中包含了S9、S5等車型。他們也網羅了著名義大利設計師Walter de Silva來擔任紅旗合資公司的設計總監一職，他過去負責過的作品有Alfa Romeo 156、Volkswagen Scirocco、Audi R8、 A5等車型。未來將在中國長春和義大利Emilia-Romagna區這兩個地方生產。