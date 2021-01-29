BMW兩系列入門插電車登場 純電最遠可跑61公里

BMW G30 5 Series動力編成原本就已有530e、540e與545e三款插電動力，而原廠在今年又為5系列增加一款全新520e入門PHEV車型。 摘自BMW

在近年來推出多款插電式油電混合等複合式動力車型後，2020年品牌電動車 型銷量成長31.8%的德系豪華車廠BMW，為自家銷售主力3 Series與5 Series推出了全新入門Plug-in Hybrid插電車，就連Touring旅行車型亦裝上了電動馬達，準備行駛進電動化的世界裡。

BMW 3 Series繼330e Plug-in Hybrid後，在2021年一月底又推出了全新入門320e插電式油電混合動力車。 摘自BMW

繼330e、530e後，BMW正式推出全新320e Sedan/Touring、320e xDrive Touring與520e Sedan/Touring共五款插電式油電混合車，身為入門的320e車系，上述插電車皆搭載結合電動馬達的2.0升四缸渦輪增壓汽油引擎，搭配八速Steptronic變速箱後，綜效馬力將可達到204hp/35.7kgm，一般車型除了標配後輪驅動系統外，BMW另外針對320e Touring旅行車額外推出了xDrive智能四輪驅動車型。

BMW 320e Sedan。 摘自BMW

在零百加速表現上，320e Sedan與320e Touring分別可以7.6秒與7.9秒完成，兩者極速則分別為225km/h、220km/h，至於四驅版320e xDrvie Touring需花費8.2秒方能從靜止加速至100km/L，車輛極速為219km/h。而520e Sedan、520e Touring的零百加速則分別為7.9秒、8.2秒，極速分別為225km/h、218km/h。此外，這兩個系列的新型插電式油電混合車若使用純電模式行駛時，最高時速均可達140km/h。

BMW 320e不僅有Sedan房車車型，更有增添xDrive四驅系統的320e Touring xDrive。 摘自BMW

BMW 320e、520e兩系列的插電式油電混合車型皆配置了12kWh的鋰電池組，根據歐洲WLTP測試標準，純電行駛範圍為：BMW 320e Sedan 52公里至61公里、BMW 320e Touring 50公里至59公里、320e xDrive Touring 46公里至57公里、520e Sedan 53公里至61公里、520e Touring 52公里至57公里。

BMW 320e Sedan。 摘自BMW

而平均油耗數據如下 (同樣根據WLTP標準)，320e Sedan為55.56km/L至77km/L (二氧化碳排放量41-29g/Km)、320e Touring為52.63km/L至71.43km/L (二氧化碳排放量44-32g/Km)、320e xDrive Touring為45.45km/L至66.67km/L (二氧化碳排放量49-35g/Km)、520e Sedan為55.56km/L至77km/L (二氧化碳排放量41-30g/Km)、520e Touring為52.63km/L至66.67km/L (二氧化碳排放量43-34g/Km)。

BMW 320e Touring。 摘自BMW

另外，12kWh鋰電池組透過家用的壁掛式充電設備，可以3.7kW輸出功率在2.6小時內將電量從0%補充至80%，花費3.6小時則可自完全沒電充至100%的滿電狀態。全新BMW 320e與520e插電式油電混合車預計在今年三月率先於歐洲市場發售！