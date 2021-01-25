Nissan兩大新車改款時程曝光 新一代7人座與皮卡2/4發表

摘自Nissan

進入2021年，Nissan依舊努力的在進行產品更新的動作，於一月便先預告接下來的新車發表時程。全新7人座Pathfinder與Frontier皮卡將會是Nissan新年率先進入改款的車款，原廠預定於2月4日發表。

雖然在預告中Nissan並沒有給我們這兩款車太多的訊息，且先前拍到的偽裝車也被包的密不透風，只能單純從輪廓判斷，同樣是SUV休旅 車系，預計Pathfinder的設計元素應該會趨近於全新Rogue/X-Trail的放大版，以闊氣的V-Motion家族水箱罩與新式LED頭燈為主，並輔以北美7人座SUV常見的粗曠肌理線條設計。

Nissan Pathfinder偽裝車。 摘自Carscoops

在機械結構上，根據外媒報導，新的Pathfinder與Altima和Maxima共享其平台資源。動力部分可能會採用Altima的2.0升VC-Turbo可變壓縮比引擎，並以全新九速自排變速箱替換從現有的CVT無段變速。

先前Navara發表會上的影片中有出現Frontier的身影(中)。 摘自Nissan Frontier內裝方面也被拍到擁有大螢幕。 摘自Carscoops

至於Frontier皮卡的外貌，在先前小改款Navara發表會上就已經無意間被透露，車頭捨棄V-Motion設計，改採用矩形水箱罩搭配方形頭燈組，呈現與Navara截然不同的樣貌。內裝方面也被拍到擁有大螢幕等較為先進的豪華配備。

動力部分則搭載3.8升V6引擎，搭配九速自排變速箱與四輪傳動系統，可輸出310hp/38.8kgm的動力。

全新Nissan Pathfinder與Frontier預計將於2月4日美國 東部時間下午1:00首次亮相。