獅子不發威當病貓？Peugeot有意推全車系配置性能車型

Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered。取材自Peugeot

Peugeot重返美國 壯志未酬，如今PSA集團與FCA合併成為Stellantis後，未來進軍美國的計畫能不能如願還沒個定論，但另一項計畫可已經是箭在弦上，蓄勢待發了。那就是「Peugeot全車系都將會有一輛高性能版本」。

這家法國品牌已經沉寂夠久了，Peugeot首席執行長Jean-Phillipe Imparato向外媒《Auto Express》透漏了Peugeot往後的計畫。Imparato表示：「我希望往後每年在每一個地區都能有一場重大的車型發表會，並不斷的透過更新產品線來實踐這個理念，並希望提供所有車型的性能版本」。

Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered。取材自Peugeot

打頭陣的第一輛性能車款便是即將上市的Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered，Peugeot在去年9月時發表了這款品牌有史以來最強大的道路量產車型，這具插電式混合動力總成由197hp/30.6kgm的動力輸出的1.6升PureTech 200四缸渦輪增壓引擎，與可輸出109hp/32.6kgm 的前軸電動馬達，111hp/16.9kgm的後軸電動馬達所組成，配上8速自排變速箱的組合，能輸出355hp/53kgm的強勁動力。

Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered。取材自Peugeot

Imparato隨後補充：「這計畫會使Peugeot產品範圍更廣，並向世界傳達了一個信息，我們不希望燃油車到電動車 的過渡時期變得很無聊，即使我們的二氧化碳含量低於50克，我們也要玩得開心」。

依數據面來看Peugeot會做這個決定也是其來有自，在2020年的銷售報表上，有高達32%的車主在購車時選擇了GT-Line與GT車型，這也表示喜歡運動化車款的消費者不在少數。

Peugeot的粉絲們可以好好期待，在油電化後，法國雄獅會在各車系端出什麼好料，實現全車系性能化的目標！