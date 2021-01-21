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比Kona還入門的小休旅 全新Hyundai Bayon上半年現身

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Hyundai Bayon預告上半年正式推出。 摘自Hyundai
全新Hyundai Bayon預告上半年正式推出。 摘自Hyundai

韓系車商Hyundai近年來針對休旅車級距下了不少功夫，發表了不管是旗艦車型或者是價格較為親民的入門休旅，包括Palisade、Kona、Venue等都已投入全球各主要市場販售中，且如Santa Fe、Tucson這類年資較久的Hyundai休旅車前輩們，也已推出全新大改款車型驚艷市場，不過Hyundai對於休旅車的規畫還不僅如此！

Hyundai在去年九月推出小改款Kona之際，也端出了全新運動化的Kona N...
Hyundai在去年九月推出小改款Kona之際，也端出了全新運動化的Kona N Line車型。 摘自Hyundai

攤開Hyundai在歐洲市場的銷售陣容，SUV產品其實僅有Kona、Tucson與Santa Fe，若再加上了綠能車款如Kona Hybrid、Kona Electric、Nexo (全新Tucson Hybrid、Tucson Plug-in Hybrid尚未上市)，對於現今相對火熱的休旅車市場而言仍舊不足，不過Hyundai在今年確定將推出一款全新小休旅Bayon，並在20日時釋出了三張預告剪影圖！

Hyundai在去年12月底時曾表示，Bayon的命名來自於法國西南部一座名為Bayonne的城市，坐落於大西洋海岸與庇里牛斯山之間，對於喜歡帆船和健行的人而言，這座城市將會是一個理想的住所，而針對歐洲市場發行的Bayon亦將被賦予類似的定義。

全新Hyundai Bayon釋出首播預告剪影照。 摘自Hyundai
全新Hyundai Bayon釋出首播預告剪影照。 摘自Hyundai

率先露出的三張剪影圖中可以稍稍看出Hyundai Bayon的長相，以分離式燈組的設計方式就如同品牌其餘休旅兄弟，且整體身形將採取品牌最新的Sensuous Sportiness設計語彙，車頭上以銳利造型呈現的LED日行燈則不禁讓人想起了Kona，至於車尾則使用了類似箭矢造型的一體成形尾燈，不僅增強了視覺效果，也更能凸顯其特殊的設計方式。

全新Hyundai Bayon偽裝測試車。 摘自Motor 1
全新Hyundai Bayon偽裝測試車。 摘自Motor 1

全新Hyundai Bayon將定位在Kona之下，並預計建構於掀背小車i20的底盤之上，這代表著動力系統也有機會共同使用，特別是結合了48V Mild Hybrid輕油電混合系統的1.0升T-GDi渦輪增壓引擎。這款似乎僅為針對歐洲市場限定的全新小休旅，已經敲定在今年上半年正式登場，而確切的露出時間則有待原廠另行公布。

Hyundai i20掀背車在歐洲相當熱銷。 摘自Hyundai
Hyundai i20掀背車在歐洲相當熱銷。 摘自Hyundai

順帶一提，Hyundai去年在歐洲銷量受到COVID-19新冠肺炎影響而大幅下滑24.5%，不過若是看Hyundai Motor Group集團的銷售表現，Hyundai-Kia兩品牌在歐洲市占率已提升至7%！。而2020年Hyundai在歐洲市場最為暢銷的前三車款分別是Kona (123,187輛)、Tucson (87,259輛) 與i20 (62,393輛)，由此可見Kona與i20在歐洲深受歡迎的程度，原廠推出以i20為基底的Bayon似乎也算理所當然的計畫。

休旅 綠能 新冠肺炎

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