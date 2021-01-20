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鴻海投資耐能 將支援MIH電動車平台拚人工智慧

中央社／台北20日電
媒體報導鴻海集團投資AI新創業者耐能智慧（Kneron），耐能主攻神經網路處理器以及各種影像辨識軟體，將支援鴻海智慧製造和MIH電動車開放平台。（本報資料照片）
媒體報導鴻海集團投資AI新創業者耐能智慧（Kneron），耐能主攻神經網路處理器以及各種影像辨識軟體，將支援鴻海智慧製造和MIH電動車開放平台。（本報資料照片）

鴻海布局人工智慧（AI）有新進展，有媒體報導鴻海集團投資AI新創業者耐能智慧（Kneron），耐能主攻神經網路處理器以及各種影像辨識軟體，將支援鴻海智慧製造和MIH電動車開放平台。

科技網站Techcrunch報導，耐能智慧剛從鴻海集團和記憶體廠華邦電募集一筆策略性融資。由於投資者的要求，Kneron拒絕透露鴻海集團和華邦電的投資金額，但表示這是一筆「8位數」的交易。

報導指出，耐能智慧將與鴻海集團合作開發智慧製造和新推出的MIH電動車開放平台，與華邦電的合作將鎖定微控制器（MCU）為基礎的人工智慧和記憶體運算。

鴻海集團規畫F3.0轉型升級，鎖定電動車、數位健康、機器人三大產業，布局人工智慧、半導體、新世代通訊三大核心技術。

鴻海日前透過子公司轉投資加碼取得美國威斯康辛州FEWI Development Corporation股權，投資金額3560萬美元。市場人士評估，這可能是鴻海布局威州廠伺服器、軟體、人工智慧。

鴻海集團先前也攜手影像應用SoC方案供應商Socionext和AI晶片設計商Hailo，推出AI邊緣運算影像處理解決方案，應用在智慧城市、智慧醫療、智慧零售與工業互聯網等領域。

根據官網資料，耐能智慧在2015年創立於美國聖地牙哥，主攻終端人工智慧軟硬體整合解決方案，包括終端裝置專用的神經網路處理器以及各種影像辨識軟體。耐能智慧目前在聖地牙哥、台北、深圳、珠海成立辦公室。

耐能智慧在2017年11月完成A輪融資，投資者包含阿里巴巴創業者基金（Alibaba Entrepreneurs Fund）、中華開發資本國際（CDIB）、奇景光電（Himax Technologies）、高通（Qualcomm）、中科創達（Thundersoft）、紅杉資本（Sequoia Capital）的子基金Cloudatlas以及創業邦。2018年5月31日，耐能完成由李嘉誠旗下的維港投資（Horizons Ventures）領投的A1輪融資。

鴻海 投資 人工智慧

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