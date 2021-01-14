數位後視鏡、可供電！Hyundai IONIQ 5電動車二月發表

Hyundai 45 Concept將量產為品牌全新電動車Ioniq 5。摘自Hyundai

名字組成由鋰離子聚合物Lithium-ION的「ion」，與象徵Hyundai現代汽車 獨創性的「unique」所結合而成的Ioniq，為Hyundai推行零排放車輛的開山始祖，2016年推出全球首款同時擁有Hybrid油電、Plug-in Hybrid插電式油電混合、Electric純電三種電動動力的Ioniq車系後，「Ioniq」這個名詞在去年已確定將升格為Hyundai旗下的電動子品牌「IONIQ」，而IONIQ未來也將推出一系列車名為「Ioniq+數字」的純電動車 ，首款車型將以預定二月發表的全新Ioniq 5打頭陣！

Hyundai在13日時透過了自家新聞網與社群媒體 公布了Ioniq 5的預告剪影圖，全新Hyundai Ioniq 5是2019年法蘭克福車展上亮相的45 Concept量產版本，同時亦是Hyundai在宣布「Strategy 25」電動車計畫後，品牌第一款建構於Hyundai-Kia集團全新E-GMP全球電動車模組化底盤平台的純電動車，象徵著Hyundai將開創出全新純電領域新紀元！

Hyundai宣布將現有的Ioniq電動車系，轉型為代表品牌的全新電動子品牌「IONIQ」。摘自Hyundai

另外，Ioniq 5的特點為反映出Hyundai的品牌核心設計要素Parametric Pixels (Sensuous Sportiness設計語彙的衍伸)，以及採用貼近大自然的色彩及元素，這也讓Ioniq 5有著與眾不同的電動車外表，展現出品牌進入電動化後的全新思維。

雖然原廠在新聞稿中未說明Ioniq 5的車身尺碼，不過前陣子從Hyundai Austria流出的Ioniq 5 First Edition預購資訊中顯示，全新Ioniq 5車長4,640mm、車寬1,890mm、車高1,600mm，尺碼與新世代Tucosn相似，不過Ioniq 5達三米的軸距比起2,755mm軸距表現的Tucson還要出色。

全新Hyundai Ioniq 5配置具備空氣動力學的20吋大尺碼鋁圈。摘自Hyundai

此外，Ioniq 5的另一個重點為其搭載的「E-GMP」電動模組化平台，這具平台是專為Hyundai-Kia集團未來推出的全新電動車而打造，在充滿電的情況下最多可提供車輛高達500公里的續航能力 (WLTP)，並具備800V快速充電系統，只需要充電18分鐘就能夠從電量10%補充至80%，而Ioniq 5更可在5分鐘之內將電量充至足以行駛超過100公里的程度。

Hyundai-Kia集團未來的新電動車都將建構於全新的E-GMP全球電動車模組化平台之上。摘自Hyundai

另外，全新Hyundai Ioniq 5還提供了「V2L」 (Vehicle to Load) 的功能，意指Ioniq 5車上配有110V/220V的插座，可額外支援電力供電器使用，如同影片中的展示，在露營時透過Ioniq 5提供的電力來烤雞、接音響聽音樂、帶跑步機去跑步等，雖然宣傳影片以較為浮誇的手法呈現，不過Hyundai的V2L可以電池的電能供給至外部設備使用，展現了V2L科技的便利性。

全新Hyundai Ioniq 5車內配有110V/220V插座可供外部電器做使用。摘自Hyundai

從原廠率先釋出的預告剪影照可看出，除了上述特點外，全新Hyundai Ioniq 5還將採用品牌目前尚未有任何量產車使用過的數位後視鏡，不過相關的理念其實已經出現在現階段集團高階車款中所使用的BVM盲區圖像監測系統。

Hyundai Prophecy Concept將會是預定在2022年發表的全新「Ioniq 6」。摘自Hyundai

「Ioniq+數字」的純電動車將以偶數為房車、基數為SUV做為區隔，而身為Hyundai「IONIQ」電動子品牌的首發車款，全新Ioniq 5目前已確定將於二月發表，另外，原廠更已計畫在2022年發布Ioniq 6 (Prophecy Concept量產版本)、2024年發布Ioniq 7。

Hyundai 45 Concept預覽了Ioniq 5的量產版外貌。摘自Hyundai

影片來源：YouTube