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搶進印度市場 全新ŠKODA Kushaq「皇帝」三月發表

記者黃俐嘉／綜合報導
2020在印度新德里車展亮相的ŠKODA Vision IN Concept概念車，將會化概念為現實推出量產版新休旅「Kushaq」。摘自ŠKODA
2020在印度新德里車展亮相的ŠKODA Vision IN Concept概念車，將會化概念為現實推出量產版新休旅「Kushaq」。摘自ŠKODA

印度車市的崛起讓不少車商開始覬覦這塊全新的汽車市場版圖，這之中包括了近年來有著蓬勃發展的捷克車廠ŠKODA，在2018年6月起就針對印度市場投入達10億歐元的「India 2.0 Project」計畫，其中約有2.5億歐元要來研發專屬印度的國產車，並期望能夠在2025年達到5%的市佔率。

摘自ŠKODA
摘自ŠKODA

ŠKODA在7日無預警公開了全新休旅「Kushaq」的發表預告，如同Kodiaq、Karoq、Kamiq，全新Kushaq同樣以K開頭、Q結尾的代表著其為休旅車型，「Kushaq」一詞來自於目前仍是印度官方用語之一的梵語，意指國王或皇帝。事實上，ŠKODA在2020印度新德里車展上曾推出一款名為Vision in Concept的概念車，ŠKODA Kushaq預期就是由這輛概念車轉為現實的全新車款。

圖為ŠKODA Vision IN Concept概念車。摘自ŠKODA
圖為ŠKODA Vision IN Concept概念車。摘自ŠKODA

當時這輛概念休旅車長4,256mm、車高1,589mm，至於軸距則來到了2,671mm，是輛尺碼與ŠKODA第三款全球戰略休旅Kamiq相近的小型SUV，但為了更符合印度消費者的喜好，全新ŠKODA Kushaq將更具備運動化氣息，鮮明的肌理線條將給人更為堅固的印象。

全新ŠKODA Kushaq預計今年三月將於印度發表。摘自ŠKODA
全新ŠKODA Kushaq預計今年三月將於印度發表。摘自ŠKODA

建構於MQB A0 IN底盤平台之上的全新ŠKODA Kushaq，預計將在今年三月於印度正式發表，雖然原廠對於動力編成並未多做說明，但參照ŠKODA Vision IN Concept的規格，這輛概念車搭載了1.5 TSI汽油渦輪引擎，搭配七速DSG雙離合器變速箱，最大馬力可輸出148hp/25.5kgm，從零加速至100km/h只需8.7秒就能完成。

圖為ŠKODA Vision IN Concept概念車內裝。摘自ŠKODA
圖為ŠKODA Vision IN Concept概念車內裝。摘自ŠKODA

印度 休旅 概念車

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