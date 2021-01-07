Mazda MX-30轉子增程車款 確定登陸北美

Mazda宣布，要將轉子增程版的MX-30倒入美國市場。 (圖：Mazda提供)

在各家車廠都在積極開發油電車或是純電車的當下，Mazda的進度似乎有這麼一點落後，但在2019年的東京 車展上，Mazda MX-30這款純電車卻橫空出世，以跨界車的造型，承襲RX-8對開門的設計，都讓各界眼睛為之一亮。但唯獨那薄弱的200公里續航里程，讓MX-30的登場逐漸變成一場公開的玩笑……。

為了解決電動車 的續航問題，在去年10月Mazda確定要將招牌的轉子引擎導入MX-30中做為增程用途，用以增加MX-30的續航里程。而搭載轉子增程引擎的MX-30目前正在測試階段，預計將在2022年於歐洲市場上市。直到近日，Mazda原廠再度宣布，這款轉子增程MX-30將確定導入美國 販售，這也是繼RX-8停產後，再次有轉子引擎進入美國市場。

Mazda宣布，要將轉子增程版的MX-30倒入美國市場。 (圖：Mazda提供)

Mazda北美區總裁Jeff Guyton表示：「Mazda已經在歐洲與日本推出了我們的首款純電車MX-30，未來打算以轉子增程引擎增加MX-30的續航能力，同時也會將這款轉子增程電動車帶入美國市場，那是我們制定好的明確計畫」。

同時，《日經亞洲》（Nikkei Asia）的一份報導指出，Mazda的轉子增程引擎目標是要讓MX-30的續航力增加一倍之多，目前，以歐洲的WLTP週期來衡量，Mazda MX-30一次充電可行駛200公里。工程師們希望將這個數字增加一倍，達到續航400公里的目標。