Audi e-tron快充 全靠智能充電、熱能管理2招

對電動車款來說穩定且可靠的充電系統更是不可或缺的神經中樞，全能電旅Audi e-tron如何透過完美運作的先進智能充電與熱能管理系統，提供車輛足夠電能以滿足不同的行駛需求。（圖：Audi提供）

對於電動車 款來說，穩定且可靠的充電系統更是不可或缺的神經中樞，全能電旅Audi e-tron如何透過完美運作的先進智能充電與熱能管理系統，提供車輛足夠電能以滿足不同的行駛需求，更是開啟電創未來新時代最重要的基礎。

對於電動汽車 而言，充電過程在日常用車時可說是至關重要，充電所需的時間越短不僅越能滿足客戶的用車需求，也是提升消費者購買意願的關鍵因素。正因如此，當消費者在購買電動車前評估日常的使用便利性時，除了單純考慮最大充電容量之外，充電效率才是另一項關鍵要素。

受益於高效的充電速度，Audi e-tron車主使用最高達150kW的DC直流充電方式，享受30分鐘內即充滿80%的高效充電功率，其先進充電系統更可同步對鋰電池模組進行複雜的熱能管理，這正是Audi e-tron最引以為傲之處！

Audi e-tron車主使用最高達150kW的DC直流充電方式，享受30分鐘內即充滿80%的高效充電功率，其先進充電系統更可同步對鋰電池模組進行複雜的熱能管理，這正是Audi e-tron最引以為傲之處。（圖：Audi提供）

Audi e-tron的充電系統運用多項先進創新科技，以e-tron 55 quattro為例，裝設於座艙下方的高容量鋰電池組總重量約700kg，由36個電池芯模組所構成（e-tron 50 quattro為23個），每一個模組再由12個帶狀小電池所組成，體積為長2.28mx寬1.63mx高0.34m，透由超過35組堅固的螺栓鎖附於車體底部，其安裝位置與車身配重均經過縝密考量。

整套電池芯模組固定於封裝座上的擠型式隔層結構中，不僅能夠有效吸收撞擊負載，同時確保意外發生時不會因電池爆炸導致立即性危險。最上層鋁合金封裝蓋具備極佳的密封效果，至於熱能管理系統則是整合在最下方車身底板防護層，提供電池芯模組堅實的安全防護，讓高效率的充電系統得以完美運作。

Audi e-tron的充電系統運用多項先進創新科技，以e-tron 55 quattro為例，由36個電池芯模組所構成，每一個模組再由12個帶狀小電池所組成，其安裝位置與車身配重均經過縝密考量。（圖：Audi提供）

Audi e-tron的充電座提供兩種模式，上方為AC交流充電孔、下方為DC直流高功率充電孔，當使用AC交流充電時，系統會透過兩組車載充電器進行充電後再將電能透由電池連接盒傳遞至電池芯模組，若以「Audi極速充電站」的DC直流高功率充電槍進行充電，則系統便直接將電能透過電池連接盒傳遞至電池芯模組進行蓄電。

在充電曲線方面，Audi e-tron高效率的充電系統發揮強大優勢，透由輸出功率為150kW的HPC（High Power Charging）高原式充電曲線，其連續性和穩定度均領先其他品牌電動車款。在理想條件下，當智能充電管理系統開始降低電流之前，大部分電動車會以最大輸出功率的狀態進行充電。

Audi e-tron高效率的充電系統發揮強大優勢，透由輸出功率為150kW的HPC（High Power Charging）高原式充電曲線，其連續性和穩定度均領先其他品牌電動車款。（圖：Audi提供）

然而這些充電系統通常僅限於在「峰值」這段極短時間內達到最大輸出功率，Audi e-tron高效充電系統的最主要區別在於，系統會在充電容量達到70%門檻之前即大幅降低其輸出功率；這項特性在日常用車時提供了顯著的優勢，透由Audi極速充電站的直流高功率充電服務，僅需充電10分鐘其續航里程即可行駛約115公里，而從0%充電至80%電力也僅需約30分鐘，整個充電過程約45分鐘即可完全充飽電力，

不僅為Audi e-tron 提供穩定而高效率的高原式充電曲線，並且能以最高達150kW之充電功率覆蓋大部份充電過程，大幅減少充電所需時間；這些充電技術方面的優勢，為Audi e-tron在日常用車時帶來極佳的實用與便利性，也讓長途旅行中充電站點的規劃更具彈性。

最高150kW之充電功率覆蓋大部份充電過程，大幅減少充電所需時間；這些充電技術方面的優勢，為Audi e-tron在日常用車時帶來極佳的實用與便利性。（圖：Audi提供）

Audi e-tron 50 quattro和 55 quattro 配置的水冷式高容量鋰電池組，可分別儲存71kWh（50 quattro）與95kWh（55 quattro）總電量，搭配先進熱能管理系統，大幅提升整體充電效率。這套系統能在車輛行進間、電池模組持續供應電能時，根據低速行駛和高速或激烈操駕等不同負載情況，提供不同程度的降溫需求。

僅需較低的降溫需求時，系統會透過低溫 冷卻器以冷卻電池和充電器，若需要較高的降溫需求，則系統會迅速透過制冷器加以進行冷卻。整套冷卻循環迴路的管線總長度達40米，透由四組冷卻循環迴路（內部共需填充22公升冷卻劑），可確保Audi e-tron的電池芯模組，即使在高應力水平或低溫情況下，溫度也能維持在攝氏25至35度的最佳範圍內。

Audi e-tron 50 quattro和 55 quattro 配置的水冷式高容量鋰電池組，搭配先進熱能管理系統，大幅提升整體充電效率。（圖：Audi提供）

高效率熱能管理系統即使在重負載下，也能確保DC直流高功率充電的運行，內建的加熱幫浦可有效運用高壓電池模組運作時，所產生的熱能來保持車廂內部的溫暖，提供鋰電池芯模組更長的壽命及出色的重複充放電效能，根據實際行駛環境的溫度不同，可為e-tron的續航里程提高多達10%。Audi e-tron的原廠工程團隊依循著「每個細節都至關重要」的造車原則，成功將這部四環純電車款的各項效能提升至嶄新高度，開啟嶄新的電創未來。