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高腳蟒時代？疑似Ford Fusion/Mondeo Active偽裝車露出

記者黃俐嘉／綜合報導
疑似是Ford Fusion/Mondeo Active的偽裝車露出了身影。取材自Carscoops
疑似是Ford Fusion/Mondeo Active的偽裝車露出了身影。取材自Carscoops

今年正式宣告停產的Ford美規Fusion/Mondeo，代表著中大型房車已漸漸在這個世界上式微，不過原本以為「Fusion/Mondeo」這個車名可能就此走入歷史，但前陣子卻傳出Ford有意以跨界模式來延續這款經典車型。

Ford曾經在今年初以Fusion/Mondeo Wagon進行「高腳蟒」車型的...
Ford曾經在今年初以Fusion/Mondeo Wagon進行「高腳蟒」車型的測試。取材自Car and Driver

隨著SUV的購買量逐年增加，Ford今年除了在歐洲首度推出了插電版的Explorer，還帶來了全新Ford Puma跨界小休旅，以及藉由新世代車型所新增的Focus Active，無疑是展現在各主要市場中拓展休旅與跨界車型的企圖心，而曾在今年初以現行Mondeo Wagon身形露出的長高版Fusion/Mondeo Active測試車，似乎已箭在弦上了！

Ford Fusion/Mondeo Active採用了隱藏式車門把手的設計。取...
Ford Fusion/Mondeo Active採用了隱藏式車門把手的設計。取材自Carscoops

被設定為瞄準Subaur Outback的全新Ford Fusion/Mondeo Active，將從房車轉型為跨界車款「重生」，在最新流出的偽裝照來看，全新Ford Fusion/Mondeo Active有著相當醒目的黑色格柵，兩側則配置了細長的頭燈，以及車頂架與全景天窗等配備，而這輛全新跨界車款還採用了隱藏式車門把手的設計！

Ford Fusion/Mondeo Active偽裝車看來具備著一定的運動化氣...
Ford Fusion/Mondeo Active偽裝車看來具備著一定的運動化氣息。取材自Carscoops

至於車尾則是採用傾斜式後檔玻璃的造型，後檔上緣還配有類似小尾翼的裝置，讓原本看似有點老成的Mondeo在轉化為Acitve跨界車型後，除了擁有更多運動化的元素外，也讓整體的模樣看來年輕許多。

Ford Fusion/Mondeo Active內裝配置了延伸至副駕駛座前的長...
Ford Fusion/Mondeo Active內裝配置了延伸至副駕駛座前的長型螢幕。取材自Carscoops

而車室部分首先映入眼簾的即是延伸到副駕駛座前方的長型螢幕，外媒推測這具螢幕結合了數位儀表、中控顯示與前排乘客的影音娛樂操作，中控下方則有著細長簡約冷氣出風口造型，中船上亦不見傳統的排檔桿，而是如Kuga、Focus、Explorer等新世代車型所改採的線傳式排檔旋鈕系統。

不過，目前關於Ford Fusion/Mondeo Active的消息甚少，有媒體猜測這輛全新跨界車款將可能搭載2.0升EcoBoost渦輪引擎，以及推出插電式油電混合的複合式動力車型，至於新車則預計有望在2021下半年登場亮相。

Ford曾經在今年初以Fusion/Mondeo Wagon進行「高腳蟒」車型的...
Ford曾經在今年初以Fusion/Mondeo Wagon進行「高腳蟒」車型的測試。取材自Car and Driver

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