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電動車潮流擋不住 2021歐洲年度風雲車候選名單公布

記者黃俐嘉／綜合報導
第二代Peugeot 208榮獲2020歐洲年度風雲車大獎。(取材自Car of the Year)
第二代Peugeot 208榮獲2020歐洲年度風雲車大獎。(取材自Car of the Year)

上周在北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year) 公布最終決選名單後，2021歐洲年度風雲車大獎 (2021 European Car of the Year) 也在近日正式宣布了初步候選名單，共有29款新車將競爭這座大獎！

這29款候選名單全數都是新車，且大部分的車款已經在市場上販售中，或者是在今年底前會於歐洲至少五個國家中開賣。而從入圍2021歐洲年度風雲車大獎的新車來看，幾乎有過半以上的車款提供了複合式動力車型，諸如正式進軍歐洲的Ford Explorer PHEV、首度擁有油電與插電動力的Ford Kuga、裡外大幅度改款的Hyundai Tucson、同時擁有內燃機與純電選擇的Peugeot 2008等。

藉由大改款車型發布，Peugeot也推出了全新Peugeot e-2008純電休...
藉由大改款車型發布，Peugeot也推出了全新Peugeot e-2008純電休旅。(取材自Peugeot)

此外，29款候選名單內更有七款新車提供純電版本或本來就是純電的車型，如Citroën e-C4、Fiat 500、Honda e、Mazda MX-30、Peugeot e-2008、Polestar 2、Volkswagen ID.3。由於電動車在歐洲市場日漸普及，讓2019、2020的歐洲年度風雲車大獎得主都與電動車有關，其中，純電休旅豹Jaguar I-Pace更一舉奪下2019歐洲年度風雲車桂冠，讓外界紛紛猜測2021歐洲年度風雲車大獎有很高的機率會由電動車拿下。2021歐洲年度風雲車大獎預計在明年1月8日發布進入最終評選的7款車，並於2021年3月1日公布得獎名單。

第四代Hyundai Tucson推出了車系16年歷史裡前所未有的插電式油電混合...
第四代Hyundai Tucson推出了車系16年歷史裡前所未有的插電式油電混合車型 (Tucson Plug-in Hybrid)。(取材自Hyundai)

2021歐洲年度風雲車候選名單 (按品牌字母排序)：

1. Audi A3

2. BMW 2 Gran Coupé

3. BMW 4-series

4. Citroën C4

5. Cupra Formentor

6. Dacia Sandero

7. Fiat New 500

8. Ford Explorer

9. Ford Kuga

10. Honda e

11. Honda Jazz

12. Hyundai i10

13. Hyundai i20

14. Hyundai Tucson

15. Kia Sorento

16. Land Rover Defender

17. Mazda MX-30

18. Mercedes-Benz GLA

19. Mercedes-Benz GLB

20. Mercedes-Benz GLS

21. Mercedes-Benz S-Class

22. Peugeot 2008

23. Polestar 2

24. Seat Leon

25. ŠKODA Octavia

26. Toyota Mirai

27. Toyota Yaris

28. Volkswagen Golf

29. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3、Polestar 2、Honda e、Mazda...
Volkswagen ID.3、Polestar 2、Honda e、Mazda MX-30等四款純電動車皆入圍了2021歐洲年度風雲車大獎。(取材自Volkswagen、Polestar、Honda、Mazda)

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