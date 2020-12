電動車潮流擋不住 2021歐洲年度風雲車候選名單公布

第二代Peugeot 208榮獲2020歐洲年度風雲車大獎。(取材自Car of the Year)

上周在北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year) 公布最終決選名單後,2021歐洲年度風雲車大獎 (2021 European Car of the Year) 也在近日正式宣布了初步候選名單,共有29款新車將競爭這座大獎!

這29款候選名單全數都是新車,且大部分的車款已經在市場上販售中,或者是在今年底前會於歐洲至少五個國家中開賣。而從入圍2021歐洲年度風雲車大獎的新車來看,幾乎有過半以上的車款提供了複合式動力車型,諸如正式進軍歐洲的Ford Explorer PHEV、首度擁有油電與插電動力的Ford Kuga、裡外大幅度改款的Hyundai Tucson、同時擁有內燃機與純電選擇的Peugeot 2008等。

藉由大改款車型發布,Peugeot也推出了全新Peugeot e-2008純電休旅。(取材自Peugeot)

此外,29款候選名單內更有七款新車提供純電版本或本來就是純電的車型,如Citroën e-C4、Fiat 500、Honda e、Mazda MX-30、Peugeot e-2008、Polestar 2、Volkswagen ID.3。由於電動車 在歐洲市場日漸普及,讓2019、2020的歐洲年度風雲車大獎得主都與電動車有關,其中,純電休旅豹Jaguar I-Pace更一舉奪下2019歐洲年度風雲車桂冠,讓外界紛紛猜測2021歐洲年度風雲車大獎有很高的機率會由電動車拿下。2021歐洲年度風雲車大獎預計在明年1月8日發布進入最終評選的7款車,並於2021年3月1日公布得獎名單。

第四代Hyundai Tucson推出了車系16年歷史裡前所未有的插電式油電混合車型 (Tucson Plug-in Hybrid)。(取材自Hyundai)

2021歐洲年度風雲車候選名單 (按品牌字母排序):

1. Audi A3

2. BMW 2 Gran Coupé

3. BMW 4-series

4. Citroën C4

5. Cupra Formentor

6. Dacia Sandero

7. Fiat New 500

8. Ford Explorer

9. Ford Kuga

10. Honda e

11. Honda Jazz

12. Hyundai i10

13. Hyundai i20

14. Hyundai Tucson

15. Kia Sorento

16. Land Rover Defender

17. Mazda MX-30

18. Mercedes-Benz GLA

19. Mercedes-Benz GLB

20. Mercedes-Benz GLS

21. Mercedes-Benz S-Class

22. Peugeot 2008

23. Polestar 2

24. Seat Leon

25. ŠKODA Octavia

26. Toyota Mirai

27. Toyota Yaris

28. Volkswagen Golf

29. Volkswagen ID.3