電動車潮流擋不住 2021歐洲年度風雲車候選名單公布
上周在北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year) 公布最終決選名單後，2021歐洲年度風雲車大獎 (2021 European Car of the Year) 也在近日正式宣布了初步候選名單，共有29款新車將競爭這座大獎！
這29款候選名單全數都是新車，且大部分的車款已經在市場上販售中，或者是在今年底前會於歐洲至少五個國家中開賣。而從入圍2021歐洲年度風雲車大獎的新車來看，幾乎有過半以上的車款提供了複合式動力車型，諸如正式進軍歐洲的Ford Explorer PHEV、首度擁有油電與插電動力的Ford Kuga、裡外大幅度改款的Hyundai Tucson、同時擁有內燃機與純電選擇的Peugeot 2008等。
此外，29款候選名單內更有七款新車提供純電版本或本來就是純電的車型，如Citroën e-C4、Fiat 500、Honda e、Mazda MX-30、Peugeot e-2008、Polestar 2、Volkswagen ID.3。由於電動車在歐洲市場日漸普及，讓2019、2020的歐洲年度風雲車大獎得主都與電動車有關，其中，純電休旅豹Jaguar I-Pace更一舉奪下2019歐洲年度風雲車桂冠，讓外界紛紛猜測2021歐洲年度風雲車大獎有很高的機率會由電動車拿下。2021歐洲年度風雲車大獎預計在明年1月8日發布進入最終評選的7款車，並於2021年3月1日公布得獎名單。
2021歐洲年度風雲車候選名單 (按品牌字母排序)：
1. Audi A3
2. BMW 2 Gran Coupé
3. BMW 4-series
4. Citroën C4
5. Cupra Formentor
6. Dacia Sandero
7. Fiat New 500
8. Ford Explorer
9. Ford Kuga
10. Honda e
11. Honda Jazz
12. Hyundai i10
13. Hyundai i20
14. Hyundai Tucson
15. Kia Sorento
16. Land Rover Defender
17. Mazda MX-30
18. Mercedes-Benz GLA
19. Mercedes-Benz GLB
20. Mercedes-Benz GLS
21. Mercedes-Benz S-Class
22. Peugeot 2008
23. Polestar 2
24. Seat Leon
25. ŠKODA Octavia
26. Toyota Mirai
27. Toyota Yaris
28. Volkswagen Golf
29. Volkswagen ID.3
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