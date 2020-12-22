Jaguar有望推旗艦純電休旅 頭號對手瞄準特斯拉

未來在Jaguar J-Pace問世後，其將成為Jaguar最為豪華的休旅車型。圖為2014年登場的Jaguar C-X17 Concept概念車。摘自Jaguar

英國 豪華品牌Jaguar目前共擁有三款休旅 車型，除了F-Pace、E-Pace兩款配置內燃機的休旅豹外，Jaguar在2018年更揭曉了品牌首款純電休旅豹I-Pace，而謠傳已久的新休旅「J-Pace」，起初計畫是除了內燃機版本外還會再多一款插電式油電混合動力車型，不過從最新的外電消息顯示，Jaguar對於J-Pace又有別的規畫了！

Jaguar在2018年推出了品牌第一款休旅I-Pace。摘自Jaguar

目標成為全電能品牌的Jaguar，計畫針對全新旗艦休旅J-Pace推出純電動版本，並將頭號對手瞄準了早早問世且佔有一席之地的Tesla Model X！全新Jaguar J-Pace預計將與品牌另一款全新純電動旗艦房車XJ共用Jaguar Land Rover的MLA模組化底盤平台，這具平台是一款針對電動化車型而生的底盤，亦即Hybrid、Plug-in Hybrid甚至是純電系統都能在這套平台上共用。

Jaguar全新的Pace休旅家族，包括純電I-Pace，還有插電版本的F-Pace P400e與E-Pace P300e。摘自Jaguar

儘管目前關於這輛純電休旅的規格仍待釐清，但若是要追上Model X的程度，Jaguar J-Pace就必須有著續航力超過300英里 (約483公里) 的實力。另外，據傳Jaguar J-Pace將配置四輪驅動系統，並配置一組100kWh大容量的電池組，但原廠似乎也在計畫為J-Pace再配置一組小容量、較為入門的車型。

全新Jaguar J-Pace預計將在Jaguar Land Rover已投資 近10億英鎊的Castle Bromwich工廠進行生產，而全新純電旗艦房車XJ也會在這座工廠製造，不過，今年面臨COVID-19新冠肺炎的困境，全新Jaguar J-Pace能否順利在2021年推出，原廠目前對於此事尚未有任何評論。

Jaguar預計推出全新旗艦純電休旅J-Pace。圖為2014年登場的Jaguar C-X17 Concept概念車。摘自Jaguar

此外，雖然Jaguar計畫打造全新純電旗艦休旅J-Pace，然而，品牌新任的設計總監Julian Thompson在接受外媒訪問時表示，目前市場上仍熱中於小型車 (尤其是小型休旅)，Jaguar可望針對未來的市場再推出比E-Pace更小且身形更為優雅俊美的全新車款，這番話似乎指得是同樣仍是傳聞中的A-Pace與B-Pace，不過這兩款新車的訊息比起J-Pace而言又更少了。