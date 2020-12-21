Subaru透露新世代WRX發表時程 WRX STI上看400匹

VIZIV STI Performance Concept。取材自Subaru

在上個月Subaru BRZ正式發表後，目前Subaru全車系就僅剩WRX尚未進行更新，也是搭載AWD系統中唯一一台尚未更新至SGP平台的車款。在跟WRX頗有淵源的Levorg發表後，就不少人期待著這輛具有拉力血統的運動房車大改款的樣貌，如今Subaru澳洲 官方終於肯透露一點消息。

VIZIV STI Performance Concept。取材自Subaru

根據Subaru澳洲分公司最新的情報指出，新世代WRX將於2021年4月現身，至於高性能的WRX STI則會在2022年6月發表。至於產品訊息方面Subaru澳洲並沒有告知任何有關車身數據或是動力的消息，但普遍的揣測仍然是會搭載美規Ascent、Outback和Legacy的那具2.4升水平對臥四缸渦輪引擎。

即便沒有透露任何有關動力方面的訊息，但Subaru澳洲相當肯定新車型會「進一步推動性能和技術的發展」，也就表示傳聞中擁有400hp馬力與近500Nm的扭力的WRX STI終將問世？那這樣的配置仍然搭配6速手排變速箱嗎？答案似乎是肯定的。

新一代WRX STI預想圖。取材自Car Sensor

但其實問題在於一般版本的WRX，如果同樣換上2.4升的引擎，即便將動力輸出稍作調降，現有的Lineartronic CVT最大也只能承受400Nm的扭力，Subaru勢必得想出一組解決方案，如採用合作夥伴Toyota 的自排變速箱，或許都是Subaru正在考慮的範圍