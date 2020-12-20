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Nissan GT-R (X) 2050概念車 完美詮釋人車一體

記者趙駿宏／綜合報導
Nissan GT-R (X) 2050。(圖:Nissan提供)
Nissan GT-R (X) 2050。(圖:Nissan提供)

Nissan GT-R R35發表至今已經過了12個年頭，即便各方引頸期盼下一代R36 GT-R的出現，不過在現實上Nissan恐怕是力有未逮。唯一能做到的便是透過各種概念來呈現未來車款的樣貌，本次Nissan再度公布了一款極具未來感的車型Nissan GT-R (X) 2050。

這輛擁有X型車身的獨特概念作品，是一位前Nissan設計師Jaebum “JB” Choi還在加州Art Center設計學院就讀時的創作原型，且也因為這款驚為天人的設計讓他獲得前往Nissan Design的實習機會，並與Nissan Design America設計副總David Woodhouse共同打造出現在這一款Nissan GT-R (X) 2050概念車

Nissan GT-R (X) 2050。(圖:Nissan提供)
Nissan GT-R (X) 2050。(圖:Nissan提供)

這輛看似詭異的Nissan GT-R (X) 2050車長為3,048mm車高則是只有609mm，比起傳統的超級跑車，它更像是一輛四輪超級摩托車。即便車身姿態如此詭異，我們仍然能夠從Nissan GT-R (X) 2050找到一些經典元素，例如家族化的V-Motion車頭造型以及GT-R一直以來的標誌性四圓尾燈等。

但Nissan GT-R (X) 2050在設計上與其他跑車最大的區別則是駕駛的位置，這輛車的駕駛艙採用的是類似騎乘摩托車的趴姿，而非傳統車輛的坐姿，頭部將會在前軸的位置，雙手和雙腳分別擺放在四個輪子上，同時還必須穿上一套特別的服裝與VR頭盔，設想駕駛員通過向外張開的手和手臂操作控制裝置來轉向，才能完美達到「人車一體」的境界。Choi認為他的GT-R（X）概念車將是一台「可穿戴的移動機器」，類似於未來人類的外部骨骼。

Nissan GT-R (X) 2050駕駛必須穿戴特殊服裝用趴的姿勢操控車輛。...
Nissan GT-R (X) 2050駕駛必須穿戴特殊服裝用趴的姿勢操控車輛。(圖:Nissan提供)

當然這種激似科幻電影會出現的工具，以目前的科技要打造出來還是有一定的難度，也不太可能在近期就出現在Nissan的生產線上，不過Woodhouse則表示這樣的概念對於品牌開發來說的確是產生了不少衝擊與啟發。

至於Choi，他在Nissan Design America的實習期於今年年初結束。不過他的GT-R（X）概念車及其背後的故事給Nissan留下了深刻的印象。

Nissan GT-R (X) 2050駕駛必須穿戴特殊服裝用趴的姿勢操控車輛。...
Nissan GT-R (X) 2050駕駛必須穿戴特殊服裝用趴的姿勢操控車輛。(圖:Nissan提供)

Nissan GT-R (X) 2050與設計師Jaebum Choi。(圖:N...
Nissan GT-R (X) 2050與設計師Jaebum Choi。(圖:Nissan提供)

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