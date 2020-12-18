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日韓3房車大車拚！2021北美年度風雲車決選名單公布

記者黃俐嘉／綜合報導
Nissan Sentra、Genesis G80與Hyundai Elantra入圍了2021北美年度風雲車 (Car of the Year) 最終決選名單。 摘自Genesis、Nissan、Hyundai
Nissan Sentra、Genesis G80與Hyundai Elantra入圍了2021北美年度風雲車 (Car of the Year) 最終決選名單。 摘自Genesis、Nissan、Hyundai

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而動盪不安的這一年裡，許多國際型大車展也紛紛取消，儘管不能像以往一樣舉辦實車發表會，但現今無遠弗屆的網路世界也促成了各車廠新車亮相的媒介，而今年也有相當多重量級的新車登場，使得世界年度風雲車大獎 (World Car of The Year) 或北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year) 等車界重大盛事，仍可在眾多新車中進行評選。

在七月公布初選名單、九月底進行第二階段篩選的2021 NACTOY北美年度風雲車，在17日公布了「Car of the Year」、「Utility Vehicle of the Year」、「Truck of the Year」 最終進入決選名單的車款。

第七代Hyundai Elantra (圖為美規車型)。 摘自Hyundai
第七代Hyundai Elantra (圖為美規車型)。 摘自Hyundai
Genesis首部休旅GV80入圍了「年度多用途車款風雲車」 (Utility ...
Genesis首部休旅GV80入圍了「年度多用途車款風雲車」 (Utility Vehicle of the Year) 最終決選名單。 摘自Genesis
Nissan Sentra是2021北美年度風雲車僅剩的日系車。 摘自Nissa...
Nissan Sentra是2021北美年度風雲車僅剩的日系車。 摘自Nissan

首先，最大獎項「年度風雲車」(Car of the Year) 最終階段只剩三款車，分別是NissanSentra、Genesis G80與Hyundai Elantra，擊敗了如Mercedes-Benz E-Class、Kia K5、Polestar 2、Acura TLX等競爭對手。其中，在第二階段的八輛車中僅剩的兩輛日系車，在Acura TLX出局後僅剩「仙草(Sentra)」一人孤軍對抗兩款來勢洶洶的大改款韓系房車。

Land Rover Defender入圍了「年度多用途車款風雲車」 (Util...
Land Rover Defender入圍了「年度多用途車款風雲車」 (Utility Vehicle of the Year) 最終決選名單。 摘自Land Rover

再來是近年來競爭相當激烈、同時亦是休旅級距的「年度多用途車款風雲車」 (Utility Vehicle of the Year)，最終決選名單包括了Ford Mach-E、Genesis GV80與Land Rover Defender，擠下如Nissan Rogue、Kia Sorento、Toyota RAV4 Prime、Volvo XC40 P8 Recharge等相當強勁的對手們。

大改款Ford F-150奪下2021北美年度卡車獎的風聲相當高。 摘自Ford
大改款Ford F-150奪下2021北美年度卡車獎的風聲相當高。 摘自Ford

至於最後一項「年度卡車」 (Truck of the Year)，前進到最終決選名單的三輛Pick up包含了Ford F-150、Jeep Gladiator Mojave、Ram 1500 TRX。而這三大獎項、共九款新車的評選預計在2021年1月2日至4日舉行最終投票，並於2021年1月11日正式宣布2021北美年度風雲車將獎落誰家。

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