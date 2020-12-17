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集團大整併！2021年起Bentley將轉為Audi旗下品牌

記者趙駿宏／綜合報導
Bentley自明年起將併入Audi旗下。 摘自Bentley
Bentley自明年起將併入Audi旗下。 摘自Bentley

VAG集團(Volkswagen Group)近期整併消息不斷，更傳出要拋售旗下品牌，來集中發展電氣化產品的資源。不過最終董事會投票通過Lamborghini和Ducati將繼續留在VAG集團。但奢華品牌Bentley將併入Audi，成為Audi旗下子公司。

由於環保法規愈趨嚴格，車壇無不設法往電氣化發展，而Audi目前在電動車研發方面小有成就，e-tron系列的發展前景看好，為了集中資源以及創造出對集團最佳的生產效益，集團決定將Bentley併入Audi旗下，由Audi全數負責Bentley的財務、技術開發等品牌庶務，未來Bentley將與Audi共用電動車技術平台。

Audi e-tron電動車系列發展前景看好。 摘自Audi
Audi e-tron電動車系列發展前景看好。 摘自Audi

Bentley品牌管理移交將於2021年3月1日正式生效。據董事會稱，重組將使兩品牌在各自的電氣化戰略中找到共同的效應。集團希望降低固定成本，董事會投票決定到2023年將固定成本降低5%，同時在未來兩年內將材料成本降低7%。

Bentley EXP 100 GT Concept。 摘自Bentley
Bentley EXP 100 GT Concept。 摘自Bentley

在此之前Bentley曾說要載2026年起全面替旗下車款轉換為plug-in hybrid插電式油電或EV純油電動力。並計畫於2030起正式轉變為僅販售純電能動力車款的頂級汽車品牌。在併入Audi旗下共享資源後，也將會加速整體品牌電氣化的腳步。有傳聞指出下一代Continental GT與Flying Spur將搭載由Audi和Porsche共同開發的Premium Platform Electric（PPE）高階電動車平台，開啟電動Bentley的新世代。

Bentley EXP 100 GT Concept。 摘自Bentley
Bentley EXP 100 GT Concept。 摘自Bentley

電動車 投票 重組

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