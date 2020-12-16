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強調安全！新Land Rover Defender獲EURO NCAP最高評鑑

記者張振群／綜合報導
新世代Land Rover Defender 110再奪殊榮。（圖：Land Rover提供）
新世代Land Rover Defender 110再奪殊榮。（圖：Land Rover提供）

新世代Land Rover Defender 110榮獲世界權威車輛安全認證機構...
新世代Land Rover Defender 110榮獲世界權威車輛安全認證機構Euro NCAP五顆星最高評等肯定。 （圖：Land Rover提供）

發表至今屢獲全球車壇大獎肯定的新世代Land Rover Defender 110再奪殊榮！這款Land Rover有史以來最強悍耐用的全新世代車款，榮獲世界權威車輛安全認證機構Euro NCAP五顆星最高評等肯定。

新世代Land Rover Defender完美結合最強悍的車體結構與尖端主被動安全防護科技，不僅能從容征服艱困的天候地形，更能實現全方位的行車安全防護。先進的安全防護科技包含AEB自動煞車輔助系統、LKA車道維持輔助系統及後部碰撞預警輔助系統。

新世代Land Rover Defender完美結合最強悍的車體結構與尖端主被動...
新世代Land Rover Defender完美結合最強悍的車體結構與尖端主被動安全防護科技，不僅能從容征服艱困的天候地形，更能實現全方位的行車安全防護。（圖：Land Rover提供）

新世代Land Rover Defender全車系標配6氣囊為全體乘員提供全方位安全防護，同時具備3組前後座ISOFIX兒童安全座椅固定裝置。本次榮獲Euro NCAP五星安全評等的Defender，分別於成人及兒童保護項目獲得85％、安全輔助方面獲得79％，以及行人安全維護上獲得71％的高分評價。

Jaguar Land Rover車輛工程執行總監Nick Rogers表示： ...
Jaguar Land Rover車輛工程執行總監Nick Rogers表示： 「我們矢志打造出一款性能最強悍、最耐用的Land Rover並且賦予其大幅提升駕馭自信的安全與駕駛輔助功能」。（圖：Land Rover提供）

Jaguar Land Rover車輛工程執行總監Nick Rogers表示： 「從全新世代Defender的研發階段開始，我們就專注於提升車輛的安全表現，不僅保護車內乘員，也致力於提升行人安全。我們矢志打造出一款性能最強悍、最耐用的Land Rover，並且賦予其大幅提升駕馭自信的安全與駕駛輔助功能，很開心Defender能夠獲得來自Euro NCAP的五顆星評等，這項至高無上的安全榮譽對於我們來說是最好的肯定」。

360度3D環景顯影系統。 （圖：Land Rover提供）
360度3D環景顯影系統。 （圖：Land Rover提供）

本次進行Euro NCAP安全評鑑測試的車款為Defender 110車型，這款新世代4x4王者家族同時提供Defender 90車型選項，自2019年法蘭克福車展發表以來，屢獲全球專業媒體與車迷好評，銷售屢創新高的同時，更已陸續贏得28項國際車壇指標大獎。

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