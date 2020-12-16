強調安全！新Land Rover Defender獲EURO NCAP最高評鑑

新世代Land Rover Defender 110再奪殊榮。（圖：Land Rover提供）

新世代Land Rover Defender 110榮獲世界權威車輛安全認證機構Euro NCAP五顆星最高評等肯定。 （圖：Land Rover提供）

發表至今屢獲全球車壇大獎肯定的新世代Land Rover Defender 110再奪殊榮！這款Land Rover有史以來最強悍耐用的全新世代車款，榮獲世界權威車輛安全認證機構Euro NCAP五顆星最高評等肯定。

新世代Land Rover Defender完美結合最強悍的車體結構與尖端主被動安全防護科技，不僅能從容征服艱困的天候地形，更能實現全方位的行車安全防護。先進的安全防護科技包含AEB自動煞車輔助系統、LKA車道維持輔助系統及後部碰撞預警輔助系統。

新世代Land Rover Defender完美結合最強悍的車體結構與尖端主被動安全防護科技，不僅能從容征服艱困的天候地形，更能實現全方位的行車安全防護。（圖：Land Rover提供）

新世代Land Rover Defender全車系標配6氣囊為全體乘員提供全方位安全防護，同時具備3組前後座ISOFIX兒童安全座椅固定裝置。本次榮獲Euro NCAP五星安全評等的Defender，分別於成人及兒童保護項目獲得85％、安全輔助方面獲得79％，以及行人安全維護上獲得71％的高分評價。

Jaguar Land Rover車輛工程執行總監Nick Rogers表示： 「我們矢志打造出一款性能最強悍、最耐用的Land Rover並且賦予其大幅提升駕馭自信的安全與駕駛輔助功能」。（圖：Land Rover提供）

Jaguar Land Rover車輛工程執行總監Nick Rogers表示： 「從全新世代Defender的研發階段開始，我們就專注於提升車輛的安全表現，不僅保護車內乘員，也致力於提升行人安全。我們矢志打造出一款性能最強悍、最耐用的Land Rover，並且賦予其大幅提升駕馭自信的安全與駕駛輔助功能，很開心Defender能夠獲得來自Euro NCAP的五顆星評等，這項至高無上的安全榮譽對於我們來說是最好的肯定」。

360度3D環景顯影系統。 （圖：Land Rover提供）

本次進行Euro NCAP安全評鑑測試的車款為Defender 110車型，這款新世代4x4王者家族同時提供Defender 90車型選項，自2019年法蘭克福車展發表以來，屢獲全球專業媒體與車迷好評，銷售屢創新高的同時，更已陸續贏得28項國際車壇指標大獎。