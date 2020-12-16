Hyundai不敗車款！Tucson Plug-in Hybrid插電休旅亮相

Hyundai在今年9月中正式揭曉全新第四代Tucson，前衛的外觀設計令人想忘也難。（取材自Hyundai）

近期才在韓國正式發售的全新Hyundai Sonata N Line，不僅是N Performance性能子品牌的新作品，同時亦是Sonata車系36年歷史以來動力最強車型。（取材自Hyundai）

Hyundai今年不管在自家房車、休旅 車、N Performance性能車，甚至是旗下豪華子品牌Genesis等，通通都有令人「耳目一新」的新作品誕生，比方說原廠代號CN7的第七代Avante/Elantra、車系史上最強的Sonata N Line，以及原廠代號NX4、從偽裝車開始就備受矚目的大改款Tucson。

在今年9月中正式於南韓發表上市的全新第四代Hyundai Tucson，除了有著讓人過目不忘的超前衛設計，原廠也藉由大改款車型的發行，一口氣為Tucson推出了高達12種動力的車型選擇，更於歐洲等特定市場中提供了前所未有的「短軸」車型。

第四代Hyundai Tucson共有12種動力可選擇，不過根據各市場的需求將會有所取捨，如韓國自家市場也僅提供了三種動力，歐洲市場則是主打複合式動力系統。 （截自第四代Hyundai Tucson發表會影片）

為了達成2025年販售100萬輛電動車 的銷售目標，身為品牌最賣的休旅車，Tucson推出電動車型也是必然的趨勢，而原廠在大改款新車登場時稍微提及到的Plug-in Hybrid版本，在近日也公布了更詳盡的介紹。

全新Hyundai Tucson Plug-in Hybrid在外觀上依舊是與內燃機版相同的前衛潮流感，除了左後葉子板上的加油孔外，因應晉升為PHEV插電休旅而在右後葉子板上新增了充電孔。這輛全新韓系插電休旅搭載了1.6升SmartStream T-GDi直列四缸渦輪增壓引擎，搭配一顆可輸出67hp的電動馬達，並配置六速自排變速箱 (在車室是以Shift-by-Wire線傳式排檔呈現) 與電子全輪驅動系統 (HTRAC)，讓車輛最終的綜效馬力來到了261hp/35.7kgm。

全新Hyundai Tucson Plug-in Hybrid綜效馬力為261hp/35.7kgm。（取材自Hyundai）

Tucson Plug-in Hybrid身上所配置的13.8kWh鋰電池組，在經過歐洲WLTP檢測 之下，使用純電模式駕駛時，最多還能行駛超過50公里的最大續航距離，而其也與其餘混合動力車款相同，當以低速狀態行駛時，全新Tucson Plug-in Hybrid也僅會以電動馬達為車輛提供動力。

由於電池組置於底盤下方，因此未壓縮到Tucson Plug-in Hybrid的乘坐與儲物空間，後排乘客的腿部空間依然有955mm，此外，就算是裝載了電池的Tucson PHEV，其行李廂置物容量也較第三代Tucson來得優異，在正常情況下就較前一代增加了9%、達到558公升，若是將後排座椅全數傾倒後，也提升了15%達到1737公升。

全新Hyundai Tucson Plug-in Hybrid內裝將配置雙10.25吋數位儀表與中控台螢幕。（取材自Hyundai）

雖然原廠尚未公布全新Hyundai Tucson Plug-in Hybrid的內裝照，不過Hyundai在新聞稿中已先表示插電版Tucson將配置雙10.25吋數位儀表與中控螢幕，而主動式安全部分亦將導入RSPA遙控智慧自動停車、HDA高速公路駕駛輔助系統、與導航圖資做結合的NSCC智能巡航控制系統等，更詳細的配備則需待新車上市時才會揭曉，目前這輛全新韓系插電休旅已預定將在2021年春季於歐洲發售。