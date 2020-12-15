北美受歡迎！Nissan Armada新年式 8人座全尺寸SUV升級

Nissan Armada全新的車頭造型相當年輕現代化。 （圖：Nissan提供）

在北美汽車 市場最受歡迎的車種除了Pickup皮卡外，那就是全尺寸SUV了(Full-Size SUV)，Nissan Armada便是日產汽車專門為北美市場所設計。現行款Armada自2017年發表至今也過了3年之久，Nissan也趁即將邁入2021年前，替Armada做了一次新年式的微幅升級。

作為Nissan在美國 的旗艦SUV車款，2021年式Armada在外觀上進行了些微的小針美容，不僅導入新式Nissan廠徽，在全新造型的V-Motion水箱罩上，將V型鍍鉻飾條向外擴張，加大水箱罩與進氣壩的面積，燈組則換上較為科技化的平整式LED大燈並輔以粗壯的C字型日行燈點綴，搭配面積縮小的霧燈座，消弭了以往Armada給人的老派感，整體造型更加現代化。

Armada車身尺碼為5,305 x 2,030 x 1,925mm，軸距3,075mm。 （圖：Nissan提供）

車室部分便是這類全尺寸SUV的精華所在，原本就設計為8人座的Armada擁有3,075mm的軸距，5,305 x 2,030 x 1,925mm的車身尺碼，無論在乘坐的寬度與高度上都十分的充裕，且還有後排獨立座椅套件可供選配。

8人座的設計還可選配後排獨立座椅套件。（圖：Nissan提供）

新年式Armada的中控台跳脫舊款的老氣風格。（圖：Nissan提供）

中控台方面則是進行了現代化的升級，去除了現行款老舊的螢幕與中控台布局，改採更具科技感，有著1920 x 720解析度的12.3吋多媒體觸控螢幕，除了支援無線Apple CarPlay外還有附Wifi無線連接，原廠甚至表示這是目前Nissan車系中最大的螢幕，並且在所有Armada等級中都是標準配置。

室內後視鏡升級為9.4 吋高解析度螢幕。 （圖：Nissan提供）

雖然沒有全數位虛擬儀錶，不過儀錶板也加入了7吋液晶行車資訊幕。高規車型上，室內後視鏡升級為9.4 吋高解析度螢幕，行車時能大幅提升後方的辨識度。包括ICC智慧型主動巡航系統等，Safety Shield 360主動安全科技在Armada上同樣都是標準配備。

Armada動力系統沒有更動，依然採用代號VK56DE 的5.6升V8汽油引擎，馬力要比先前小漲10hp來到了400hp，扭力則來到了57kgm，搭配7速自排變速箱，拖曳能力為3,855 kg。此外，四輪驅動車型標配Auto / 4HI / 4Losu扭力轉換模式。