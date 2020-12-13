等了8年！大改款Mitsubishi Outlander明年2月登場

Mitsubishi Engelberg Tourer Concept。取材自Mitsubishi

身為Mitsubishi在全球市場的重點車款，問世至今已經超過八年的主力休旅 Outlander，在這期間儘管已歷經兩次小改款階段，並推出了目前獨霸歐洲市場的Outlander PHEV插電式油電混合版本，但車款還是得大幅進化才能與同級對手匹敵，如今，千盼萬盼的新世代Outlander終於敲定了發表時間！

大改款Mitsubishi Outlander偽裝測試車。取材自Carscoops

其實原廠在今年中已經宣布大改款Outlander將於明年發表，只是確切月份是直到近日才公布。從首張釋出的預告剪影圖可依稀看出新世代Mitsubishi Outlander將承襲在2019年日內瓦車展上登場的Engelberg Tourer Concept概念車 ，並以「威風堂々 (I-Fu-Do-Do)」設計理念為基底，讓大改款車型展現出雄偉的闊氣。

大改款Mitsubishi Outlander確定將在2021年2月正式發表。取材自Mitsubishi

尤其是車頭將採用品牌最新的Dynamic Shield設計語彙，一窺專屬Mitsubishi最新的面貌，從十月中登場的小改款Eclipse Cross就能略知一二，如眉毛般上提的LED日行燈、水箱護罩兩側以C型鍍鉻裝飾隔開、分離式頭燈組設計等，展現與現行版Outlander截然不同的臉孔。

Mitsubishi Engelberg Tourer Concept。取材自Mitsubishi

而即將改朝換代的Mitsubishi Outlander，近期已在自家日本市場開始調整產能規畫，現行版Outlander僅將繼續生產PHEV車型，全新汽油版車型則將會隨著明年初登場的大改款Outlander一同登場，至於全新第四代Mitsubishi Outlander將在2021年2月舉行線上發表，首波新車將於美國 、加拿大與波多黎各市場搶先登場。