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賓士Maybach GLS 美國售價出爐

記者張振群／綜合報導
Mercedes-Maybach品牌首款LSUV：GLS 600 4Matic美國售價終於出爐。（圖：Mercedes-Maybach提供）
Mercedes-Maybach品牌首款LSUV：GLS 600 4Matic美國售價終於出爐。（圖：Mercedes-Maybach提供）

休旅成為各市場的當紅炸子雞不說，豪華或頂級車廠陸續推出的高端LSUV也從未停歇，今年除了Aston Martin DBX之外，還有小改款Bentley Bentayga也以相當快的速度導入美國市場。而在去年11月就亮相的Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic，在各界等待許久之下終於公布售價並於年底前開始販售。

去年11月就亮相的Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic...
去年11月就亮相的Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic，在各界等待許久之下終於公布售價並於年底前開始販售。（圖：Mercedes-Maybach提供）

身為Mercedes-Maybach品牌首款LSUV，Maybach GLS 600 4Matic的極致奢華與性能表現當然不在話下，由於車體架構源自賓士（Mercedes-Benz）GLS C-Class且生產基地位於阿拉巴馬州工廠，Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic就先從美國市場出發，再陸續導入其他市場。

Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic先從美國市場出發，...
Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic先從美國市場出發，再陸續導入其他市場。（圖：Mercedes-Maybach提供）

Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic美國市場當地建議售價為16萬500美元起，雖然沒有對手來得高（Aston Martin DBX為19萬2986美元、Bentley Bentayga V8為美元18萬3425美元），但相比自家賓士GLS C-Class的起售價格超過兩倍之多，能否吸引買家升級仍有待觀察。

Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic除了擁有彰顯May...
Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic除了擁有彰顯Maybach獨特氣息的雙色車身烤漆之外，垂直細面鍍鉻水箱護罩更使車頭散發高貴氣息，還有首度在賓士SUV家族出現的三芒星立標。（圖：Mercedes-Maybach提供）

外觀方面Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic除了擁有彰顯Maybach獨特氣息的雙色車身烤漆之外，垂直細面鍍鉻水箱護罩更使車頭散發高貴氣息，還有首度在賓士SUV家族出現的三芒星立標，契合車身D柱「Maybach」專屬徽章以及超大22吋多輻式輪框（可選23吋），成為Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic許多不可錯認的特徵。

Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic以獨特的後雙座獨立...
Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic以獨特的後雙座獨立行政座椅（具備加熱、通風、自動包覆、按摩功能）搭配中央扶手與收納摺疊桌，給予客戶最佳的乘坐體驗。（圖：Mercedes-Maybach提供）

Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic以獨特的後雙座獨立行政座椅（具備加熱、通風、自動包覆、按摩功能）搭配中央扶手與收納摺疊桌，給予客戶最佳的乘坐體驗，當然也能選擇三座形式的設定。動力則來自專為Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic調校的4.0L V8雙渦輪增壓引擎，具備550hp最大馬力並可在4.9秒完成0-100km/h加速。

Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic動力搭載4.0L ...
Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic動力搭載4.0L V8雙渦輪增壓引擎，具備550hp最大馬力並可在4.9秒完成0-100km/h加速。（圖：Mercedes-Maybach提供）

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