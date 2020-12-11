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7月才迎新純電休旅 BMW iX3「小改款」偽裝車被捕獲！

記者黃俐嘉／綜合報導
BMW首款純電休旅iX3在今年7月中正式發表。(取材自BMW)
BMW首款純電休旅iX3在今年7月中正式發表。(取材自BMW)

BMW純電門面i3在上市多年後，原廠終於在2018年的北京車展公布一輛全新純電休旅概念車Concept iX3，而這輛品牌百年歷史上的第一款純電動休旅車，也在今年7月正式發表，目前已搶先於自家德國市場上市。不過，全新BMW iX3亮相不到半年，就已經有外媒在近期捕捉到疑似小改款車型的身影了！

雖然不確定這輛車頭與車尾穿著偽裝衣的測試車是代表著新年式車型，亦或是被外媒稱呼的「小改款」車型，畢竟外媒也在近期捕捉到了小改款X3 M40i，有鑑於純電版iX3是建構於內燃機版的G01 X3，這輛神秘的偽裝車要說他是小改款iX3似乎也不為過，只是就時間點上似乎來得有點太快。

疑似小改款的BMW iX3偽裝測試車近期被外媒捕獲。(取材自Carscoops)
疑似小改款的BMW iX3偽裝測試車近期被外媒捕獲。(取材自Carscoops)

值得注意的是，這輛輕度偽裝的iX3雖然依舊配置著封閉式格柵，但相較於標準版本以鍍鉻材質包覆，小改款iX3使用了全黑的造型，再加上前保下緣有著傾向運動化的設計，還有兩前葉子板上原本是封閉的擾流鰭，在小改款車型上卻是以有開口的擾流鰭呈現，讓外媒不禁猜測小改款BMW iX3在日後或許會導入M Sport套件，也就代表即便進入純電化，燃油車型的精隨還是會繼續存留。

不過除了外觀，包括內裝與動力的規格是否會有變動仍無從得知。現行BMW iX3採用了品牌最新的第五代eDrive電動系統，配置一具大容量的80kWh鋰電池組，並搭配可輸出最大馬力286hp/40.7kgm的後驅電動馬達，讓車輛能夠從靜止加速到100km/h時僅需6.8秒就能完成，至於極速則被限制在180km/h。而iX3的80kWh鋰電池組在經過歐洲WLTP測試之下，其最大續航距離可達460公里 (NEDC標準規範為520公里)，原廠表示iX3的續航力已超越同級競爭車款。

由於現在仍有相當多的不確定性，外界預估小改款BMW iX3的發表時間可能將落在2021年底甚至是2022年初，且小改款BMW X3與X3 M理應會率先登場。

疑似是小改款BMW iX3的偽裝測試車。(取材自Carscoops)
疑似是小改款BMW iX3的偽裝測試車。(取材自Carscoops)

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