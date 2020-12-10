抱歉沒e-POWER！美規小改款Nissan Kicks維持傳統引擎

美規小改款Nissan Kicks發表。Nissan提供

在一串誤打誤撞之下躍升為全球戰略車款的NissanKicks，最終也不負原廠期望，成為品牌小型跨界的主力。原廠延續此等熱潮，在今年5月於泰國 發表小改款Kicks，同時也是首次將e-POWER動力移至日本以外的市場，頗有讓e-POWER國際化的趨勢。

Safety Shield 360在Kicks上同樣也是全車系標準配備。Nissan提供

然而，近期在美規小改款Kicks在經過無數的預告後，都不斷讓人對e-POWER進軍美國 有所期待，但12月9日小改款美規Nissan Kicks發表後依然無緣導入e-POWER增程電動系統，繼續採用傳統內燃機引擎應戰。

即便無緣e-POWER系統，但美規小改款的Kicks仍然換上品牌新一代Double V-Motion家族設計語彙，取消了粗壯的V型鍍鉻飾條，改以較為纖細的V型飾條輔以V型進氣壩的雙重設計，搭配銳利造型的LED大燈，保桿兩側還有運動化進氣壩的霧燈造型設計。

其餘細節的修改也令Kicks更具跑格。Nissan提供

車頂同樣能夠選擇2 Tone的設計增添對比加強跑格，車尾方面則是導入新式迴旋鏢造型LED尾燈，與日規和泰規不同的是，美規車型的尾燈還有一個燈殼將兩側尾燈連接起來，保桿下方則多了車身同色護板，並帶有些許下擾流的設計。

小改款Kick內裝幾乎沒有變動。Nissan提供

車室部分Nissan針對內裝材質做了些許強化，在高階車型上的門板以及飾條改用更好的材質。根據車型等級不同，分別配備7吋/8吋中控螢幕，且標配Android Auto和Apple CarPlay，下方新增USB Type-C插孔。另外，BOSE 音響、車內Wifi熱點和360度環景系統則是提供選配。

標配Android Auto和Apple CarPlay。Nissan提供

安全配備方面，Safety Shield 360在Kicks上同樣也是全車系標準配備，包括AEB自動緊急煞車系統（附行人偵測功能）、RAB後方主動緊急煞車系統、RCTA後方車流警示系統、BSW車側盲點警示系統、LDW車道偏離警示系統、HBA遠光燈輔助系統。同時ICC智慧型主動巡航系統也加入到小改款Kicks的配備中。

新增Type C插孔。Nissan提供

最後是動力系統，美規版本不像泰規、日規擁有1.2升三缸e-Power增程動力總成，其配置仍然以可輸出122hp/15.8kgm動力，傳統的1.6升直列四缸自然進氣引擎搭配Xtronic CVT變速箱為主。對於美國市場來說，小改款Kicks未能導入e-Power是較為可惜了一點，預計2021年2月開始販售。