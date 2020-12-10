現代汽車擬在2025年前投資60兆韓元 全力衝刺電動車

現代汽車將投入鉅資，全力發展電動車。路透

南韓最大車廠現代汽車 10日表示，計劃在2025年前投資 60.1兆韓元（555億美元），以強化其電動車 產品陣容，目標是在2040年前全球電動車市占率達8%-10%。

現代總裁暨研發總監畢爾曼（Albert Biermann）說，計劃從2030年起，旗下車款在歐美中等主要市場，將逐步朝電動車轉型，但仍會在印度、俄羅斯等新興市場維持燃油車產能，但比重會限制在50%以下。

畢爾曼預期，全球電動車銷售將進一步成長，因為各國政府會加強管制二氧化碳排放，尤其是歐洲國家；「在歐洲市場領軍下，未來數年電動車將加速成長。我們預估，到2030年前電動車將占全球車市約三成比重。」

現代汽車計劃明年推出電動車IONIQ 5，這是現代利用其全球電動車模組化平台（E-GMP）所打造的第一款車。IONIQ 5配備的電池，使其單次充滿電的續航里程可達500公里以上，且僅需快充18分鐘以內，即可恢復八成電量。

現代預計在2025年前，以E-GMP平台為基礎再推逾12款車，目標是每年售出56萬輛電動車。

現代也計劃擴大未來移動領域的投資，將在2022年陸續針對旗下車款配備「Level 3」等級的自駕功能，同時也將透過現代Mobis公司持續與全球企業合作，以開發「Level 4」、「Level 5」等級自駕科技。