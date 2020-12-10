我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1539萬確診 德州逾135萬

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

現代汽車擬在2025年前投資60兆韓元 全力衝刺電動車

編譯陳律安／綜合外電
現代汽車將投入鉅資，全力發展電動車。路透
現代汽車將投入鉅資，全力發展電動車。路透

南韓最大車廠現代汽車10日表示，計劃在2025年前投資60.1兆韓元（555億美元），以強化其電動車產品陣容，目標是在2040年前全球電動車市占率達8%-10%。

現代總裁暨研發總監畢爾曼（Albert Biermann）說，計劃從2030年起，旗下車款在歐美中等主要市場，將逐步朝電動車轉型，但仍會在印度、俄羅斯等新興市場維持燃油車產能，但比重會限制在50%以下。

畢爾曼預期，全球電動車銷售將進一步成長，因為各國政府會加強管制二氧化碳排放，尤其是歐洲國家；「在歐洲市場領軍下，未來數年電動車將加速成長。我們預估，到2030年前電動車將占全球車市約三成比重。」

現代汽車計劃明年推出電動車IONIQ 5，這是現代利用其全球電動車模組化平台（E-GMP）所打造的第一款車。IONIQ 5配備的電池，使其單次充滿電的續航里程可達500公里以上，且僅需快充18分鐘以內，即可恢復八成電量。

現代預計在2025年前，以E-GMP平台為基礎再推逾12款車，目標是每年售出56萬輛電動車。

現代也計劃擴大未來移動領域的投資，將在2022年陸續針對旗下車款配備「Level 3」等級的自駕功能，同時也將透過現代Mobis公司持續與全球企業合作，以開發「Level 4」、「Level 5」等級自駕科技。

電動車 投資 汽車

上一則

美規7人座旗艦性能休旅！第4代Acura MDX正式發表

延伸閱讀

油電混合動力車悄悄熱賣 銷售增幅高於純電動車

油電混合動力車悄悄熱賣 銷售增幅高於純電動車
恒大電動車上路實測 明年下半年量產

恒大電動車上路實測 明年下半年量產
歐美日紛祭禁售燃油車計畫 2030年會是綠能車分界點？

歐美日紛祭禁售燃油車計畫 2030年會是綠能車分界點？
電動車前景不明 全美150家凱迪拉克經銷商不玩了

電動車前景不明 全美150家凱迪拉克經銷商不玩了

熱門新聞

美規全新第四代Toyota Sienna售價公布。Toyota提供

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

2020-12-04 12:02
豐田混合動力車Prius。路透

油電混合動力車悄悄熱賣 銷售增幅高於純電動車

2020-12-08 03:22
通用豪華車廠牌凱迪拉克（Cadillac）也跨足電動車，但部分經銷商似乎沒有信心。路透

電動車前景不明 全美150家凱迪拉克經銷商不玩了

2020-12-05 08:17
日後歐洲將會有貼上Mazda廠徽的Yaris出現。（摘自Toyota、Mazda）

Mazda 2要停產了 未來以Toyota Yaris貼牌販售？

2020-12-03 02:01
ŠKODA Enyaq iV共有三種電池組、五種動力車型可選擇。(取材自ŠKODA)

純電休旅又有新選擇了！ŠKODA Enyaq iV正式投產

2020-12-04 01:45
電動車大廠特斯拉的市值7日首次突破6000億美元大關。路透

特斯拉市值首次突破6000億 做空者損失慘重

2020-12-07 23:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗