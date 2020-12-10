美規7人座旗艦性能休旅！第4代Acura MDX正式發表

Acura MDX。 （圖：Acura提供）

今年10月份Acura公布了第四代MDX Prototype原型車，宣告這款美國 有史以來最暢銷的三排座SUV，在第四代將會有突破性的改變，然而短短不到兩個月的時間，Acura MDX量產車型便正式發表，一共六個車型，售價為4萬6900美元 至6萬650美元，將於明年2月正式上市，宣告次世代的本田 旗艦性能休旅正式回歸戰場。

其實10月份的MDX Prototype在外觀與內裝方面的完整度已經相當高，對比發表的MDX量產車幾乎可以說是沒有任何的更動，在Prototype上的概念都完全複製到量產車上。原廠表示，這是品牌35年歷史上採用最高科技和最先進的駕駛艙。MDX完全基於Acura的Precision Crafted Performance品牌DNA開發而成，找回屬於本田魂基因的性能本質。

有鑑於全新平台的應用第四代MDX的軸距要比上一代加長了7.1mm，前後寬度加寬3.5mm，也因為注重性能的緣故，儀錶板和前軸之間的距離增加了10mm以上，屬於長車頭的設計，這也能讓引擎能擺放在前軸之後，整體駕駛座更往車身中心點挪移，對於配重和整體的操控性有所提升。

長車頭設計能將引擎盡量往車艙移動，造就更好的操控與配重。 （圖：Acura提供）

多面鑽石五角形水箱罩和帶嵌入式Chicane日行燈的新型四元素JewelEye LED大燈彰顯了大膽而動感的新外觀。大燈下方的三維造型，除了在設計上整合底部的霧燈座，更有擴大車頭的視覺效果。

MDX新型底盤結構很明顯的就是以性能為導向，在SUV上採用前雙A臂、後多連桿的懸吊形式，可通過更大的角度提供輪胎更多的接地面積，從而有助於增加抓地力，同時提高乘坐質感。此外，新平台整體車身剛性提高了45%、副車架則使側向扭力增加了7%，能同時提升乘坐舒適性和駕駛操控性，以及加強的碰撞時安全程度。

動力總成部分，MDX配備3.5升i -VTEC V6引擎，有290hp馬力以及36.9kgm，搭配全新的10速自排變速箱。而在2021年夏天才會登場的高性能版MDX Type S則是搭載更強悍的3.0升V6渦輪增壓引擎，可產生355hp馬力和48.9kgm的扭力。

前座方面標配了具有12向調節、三階段座椅加熱以及三組記憶功能的運動化跑車座椅。 （圖：Acura提供）

MDX還可選配第四代SH-AWD(Super Handling All-Wheel Drive)四輪驅動系統，在全新的SH-AWD系統中的後軸容許的扭力要比以前的的第三代系統高40%，前後扭力傳輸速度快30％。在正常行駛條件下，SH-AWD系統可將高達70%的引擎扭力傳遞至後軸，同時在左或右後輪之間連續分配高達100%的扭矩，使MDX轉向更加銳利和準確。

在車室方面，MDX有著Acura品牌史上最高級，最精緻的車艙，並通過使用高品質的材料，如開孔木材，拉絲鋁和柔軟的Milano皮革等，讓整體內裝觸感有著相當程度的提升。

擁有三排座的多功能設定，也是MDX引以為傲的賣點之一，前座方面標配了具有12向調節、三階段座椅加熱以及三組記憶功能的運動化跑車座椅。MDX A-Spec車型增加了前排通風座椅，而高級套件則增加了電動腰靠和大腿延伸，共可進行16向調節。

Acura MDX。 （圖：Acura提供）

在第二排座位中， MDX具有多功能可移動中間座椅，為車主提供了三個座椅配置組合；傳統的長椅可容納3人，可容納7位乘客（中間座位向上），將中央座位向下扳，便可成為帶杯架的舒適扶手（中間座位向下），或將座椅整塊取出，可獲得通往第三排的便利走道，對於在第二排座位安裝兒童座椅也相當方便。

第三排的空間上也得到了進一步升級，其頭部空間增加了10mm，腿部空間增加了61mm，座椅位置離地高有51mm。標配全景天窗，讓後排也能感受頭部寬廣的空間。在MDX Advance車型中，第三排乘員在左側和右側都具有USB充電孔。

Acura MDX還標配了12.3吋Precision Cockpit數位虛擬儀表板，在Advance Package裡更是配有10.5吋的HUD抬頭顯示器，可以顯示重要的車輛警報、碰撞警告、導航說明、車速以及來電訊息。中控台上更是有Acura有史以來面積最大的12.3吋超寬觸控螢幕，替保留許多實體按鍵下的中控增添科技感。

當然，近代豪華車上的配備MDX也一點都沒有缺少，依據車型不同也提供三種不同的音場體驗，普通車型標配9具喇叭、7聲道系統，標準功率為350瓦。Technology Package則提供帶有12具喇叭的ELSStudio系統，12聲道有550瓦功率。A-Spec和Advance Packages上則配置ELS STUDIO 3D高級音響系統，共有16具喇叭16聲道總功率為710瓦。此外，還有27色的車室氣氛燈可供選擇，在切換舒適、普通和運動駕駛模式時，燈光也會隨之主動切換。

12.3吋數位虛擬儀表板加上12.3吋超寬觸控螢幕。 （圖：Acura提供）

所有MDX都將標配Acura Watch安全和駕駛輔助系統。除了目前基本的配置外，還新增了如交通擁堵輔助（TJA）、交通標誌識別（TSR）、行人檢測和新的駕駛疲勞監視系統。交通擁堵輔助系統可與低速跟隨的主動巡航控制系統配合使用，可幫助車輛保持在車道內並與前方偵測到的車輛保持一定的間隔，從而在交通擁擠的情況下減輕駕駛員的壓力。此外，MDX將採用一種稱為「低速煞車控制」的新型自動煞停統。