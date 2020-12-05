增e-POWER增程電動系統？小改款美規Nissan Kicks將揭曉
取代外型超搶眼的Juke，成為品牌目前最入門休旅的Nissan Kicks於2018年正式導入北美市場，隨著5月與6月原廠分別在泰國及日本市場發表小改款車型後，Nissan USA也在2日公布了小改款Kicks的發表預告及短影片！
不過，原廠只在新聞稿提及小改款美規Kicks將於12月8日正式揭曉外，並未針對其他細節多做說明，但也因為泰規及日規版本已經露出，讓我們可以稍微猜測小改款美規Nissan Kicks的變化。
如車頭將採用更大的V-Motion格柵、造型變為俐落的LED頭燈 (外加LED日行燈)、與車身相同塗裝的後保下飾板、新式迴旋鏢造型LED尾燈等；車室的部分則有著細微的改變，如換上尺寸更大的螢幕，以及重新設計過的中船與排檔桿。
現行美規Nissan Kicks搭載1.6升四缸自然進氣汽油引擎，搭配Xtronic CVT無段變速箱與前輪驅動系統，最大馬力擁有122hp/15.8kgm。不過，在小改款泰規與日規版本上新增了全新e-POWER增程電動系統，其動力架構包括負責發電用的1.2升直列三缸汽油引擎，以及負責驅動車輛、代號EM57的電動馬達與1.57kWh鋰電池組，使車輛可輸出127hp/26.5kgm的動力表現。
只是目前仍不清楚美規Nissan Kicks的動力編程是否將隨著小改款車型而出現變動，所以也尚未確認e-POWER增程電動系統是否會導入於美規Kicks中，幸好一切的謎團在下周二就會正式解答了。
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