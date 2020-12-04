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漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

記者張振群／綜合報導
美規全新第四代Toyota Sienna售價公布。Toyota提供
美規全新第四代Toyota Sienna售價公布。Toyota提供

美國汽車市場定義為「Minivan」級距的Toyota Sienna，不僅具備優異人員承載能力與靈活變化空間機能，更是同級對手中的熱賣車款之一。Toyota汽車於今年5月公布全新第四代Toyota Sienna完整資訊，不僅外觀造型更前衛，連同車體架構、動力系統與安全防護等也都全面進化，並排定在年底前開始販售。

Toyota汽車於今年5月公布全新第四代Toyota Sienna完整資訊，不僅...
Toyota汽車於今年5月公布全新第四代Toyota Sienna完整資訊，不僅外觀造型更前衛，連同車體架構、動力系統與安全防護等也都全面進化。Toyota提供

Toyota Sienna於11月起進駐全美新車展間，日前也公布全車型售價，具備LE、XLE（可選7人座或8人座）、Limited、XSE、Limited以及Platinum可選，入門車型自34,460美元起跳，且全車型都能選配AWD四輪驅動系統（XLE 8人座除外）。相比已經停產的第三代Toyota Sienna價格漲幅為2,820美元。

全新第四代Toyota Sienna變革之大，動力系統更是取消過往3.5L V6...
全新第四代Toyota Sienna變革之大，動力系統更是取消過往3.5L V6汽油動力，全面改用2.5L Hybrid複合動力系統。Toyota提供

全新第四代Toyota Sienna變革之大，使新車售價調整在可預期範圍之內。因為不僅換裝更堅固的TNGA-K模組化底盤平台，動力系統更是取消過往3.5L V6汽油動力，全面改用2.5L Hybrid複合動力系統，再加上第二代Toyota Safety Sense（TSS 2.0）、重新設計的座艙與諸多便捷配備（如全車7個USB充電孔），確實全面有感進化。

加上第二代Toyota Safety Sense（TSS 2.0）、重新設計的座...
加上第二代Toyota Safety Sense（TSS 2.0）、重新設計的座艙與諸多便捷配備（如全車7個USB充電孔），全新第四代Toyota Sienna確實全面有感進化。Toyota提供

值得一提的是，全新第四代Toyota Sienna搭載的Toyota Hybrid System II複合動力系統，擁有245hp綜效馬力輸出、具備EV純電行駛效能之餘，原廠估計更有15.2km/L的平均油耗表現。同時，動力總成以及Hybrid相關組件，還有10年/150,000英里的保固服務（以先到者為準），提供全新第四代Toyota Sienna優異的市場競爭力。

全新第四代Toyota Sienna搭載的Toyota Hybrid Syste...
全新第四代Toyota Sienna搭載的Toyota Hybrid System II複合動力系統，擁有245hp綜效馬力輸出、具備EV純電行駛效能之餘，原廠估計更有15.2km/L的平均油耗表現。Toyota提供

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