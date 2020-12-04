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純電休旅又有新選擇了！ŠKODA Enyaq iV正式投產

記者黃俐嘉／綜合報導
ŠKODA Enyaq iV共有三種電池組、五種動力車型可選擇。(取材自ŠKODA)
ŠKODA Enyaq iV共有三種電池組、五種動力車型可選擇。(取材自ŠKODA)

若非這詭譎的一年碰上了新冠肺炎，不然以今年各家電動車百花齊放的情況來看，想必能夠在各國際大車展中大放異彩。今年適逢品牌成立125周年的捷克車商ŠKODA，在9月初公布了品牌首款純電休旅，同時也是ŠKODA第一款建構於MEB模組化底盤上的純電動車Enyaq iV，已經在近期正式投產了！

ŠKODA在上月底宣布品牌第一款純電休旅Enyaq正式於捷克總部Mladá Boleslav工廠投產，為了這輛歷史性與革命性齊備的純電動車，ŠKODA花了約3200萬歐元針對Mladá Boleslav廠區進行更新，如此一來，建構在MEB電動模組化底盤與MQB底盤的車款還可在同一條生產線製造，也就代表著Enyaq iV將與在Mladá Boleslav誕生的Octavia與Karoq同步生產，而原廠也設定了日產350台Enyaq iV的目標。另外，為了提升電動車組裝過程中的安全性，工廠也裝設了紅外線熱像儀進行全天候的溫度偵測，藉此確保電動車的生產品質。

全新ŠKODA Enyaq iV將與Octavia、Karoq一同在捷克Mlad...
全新ŠKODA Enyaq iV將與Octavia、Karoq一同在捷克Mladá Boleslav的工廠生產。(取材自ŠKODA)

雖然ŠKODA在2019年已經推出了品牌百年來的第一款純電動車CITIGOᵉ iV，不過Enyaq iV卻是ŠKODA車系中第一款建構在VAG集團的MEB電動模組化平台上的電動車，意義相對CITIGOᵉ iV而言更加非凡。而Enyaq iV其實是由去年在日內瓦車展中亮相的Vision S Concept概念車幻化而來，這輛全新純電休旅車長4,649mm、車寬1,879mm、車高1,616mm、軸距2,765mm，若攤開ŠKODA的休旅陣容來看，Enyaq iV的尺碼其實只較Kodiaq稍小。

而ŠKODA Enyaq iV在外觀設計上也相當有話題，如高階車款使用上的「Crystal Face」的發光水箱格柵，採用130個LED垂直發光條，會隨著車頭兩側的LED Matrix矩陣式頭燈與LED日行燈以動態方式開啟或關閉。另外，強調空氣動力學的ŠKODA Enyaq iV，還達到0.27Cd優質的風阻係數表現，車輛更擁有1,400公斤的拖曳能力。

ŠKODA Enyaq iV是品牌成立125年來的第一款純電休旅外，也是ŠKOD...
ŠKODA Enyaq iV是品牌成立125年來的第一款純電休旅外，也是ŠKODA車系首部建構於VAG集團MEB電動模組化的純電動車。(取材自ŠKODA)

動力方面，全新ŠKODA Enyaq iV提供了三種不同容量的電池組，合計共有五種不同動力輸出車型可選擇，並且還是款標配後輪驅動系統的純電動休旅 (單馬達後驅)，高階車款則是配置雙馬達 (前、後軸各一具) 的四輪驅動系統。

全新ŠKODA Enyaq iV從入門至高階車款將分別配置55kWh、62kWh與82kWh的鋰電池組，在歐洲WLTP標準測試之下，ŠKODA Enyaq iV最大續航距離將介於340公里至510公里。搭載大容量82kWh鋰電池組的車型，在使用125kW輸出的快速充電系統後，更可在38分鐘內將電量從5%補出至80%。

全新ŠKODA Enyaq iV在9月初發表後，隨即於11月底正式投產。(取材自...
全新ŠKODA Enyaq iV在9月初發表後，隨即於11月底正式投產。(取材自ŠKODA)

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