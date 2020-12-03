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小改款Jaguar F-Pace SVR不僅性能增強 還更豪華精緻

記者趙駿宏／綜合報導
Jaguar F-Pace SVR。Jaguar提供
Jaguar F-Pace SVR。Jaguar提供

隨著9月份Jaguar替F-Pace進行小改款，其頂規性能版車型F-Pace SVR也在12月正式與大家見面，相比小改款車型的典雅線條，經過SVO加持過後絕對是讓這台英倫大豹有著截然不同的魅力，且仍然維持著5.0升V8機械增壓的配置，讓SVR經典的英倫暴力美學持續在F-Pace上咆哮。

0-100km/h加速僅需4秒，極速來到286km/h。Jaguar提供
0-100km/h加速僅需4秒，極速來到286km/h。Jaguar提供

小改款F-Pace SVR的外觀已經不需多做贅述，全新Double J日行燈的超薄全LED燈組，加上Pixel LED技術(選配)，可提供更高的分辨率和亮度，同時搭配ADB智慧光束頭燈科技，主動調整燈光照射的範圍。這項技術已經成為Jaguar主打的配備之一。

本次小改款還透過全新的進氣壩造型，以及空力套件的調整，增強了氣流和空氣動力優勢，從而改善了動力總成和煞車的冷卻性能。而這些細微的變化也讓F-Pace SVR減少35%的抬升力，風阻值自小改款前的0.37Cd來到了0.36Cd。除了性能的增強外，這全新的前保桿還有讓車頭降低的視覺效果，大幅增加F-Pace SVR的運動感。

F-Pace SVR風阻值自小改款前的0.37Cd來到了0.36Cd。Jagua...
F-Pace SVR風阻值自小改款前的0.37Cd來到了0.36Cd。Jaguar提供

雖然小改後的F-Pace SVR仍搭載5.0升V8機械增壓引擎搭配ZF 8速手自排的「傳統」組合，但SVO的工程師也針對這組動力做了優化調校，引擎馬力維持在550ps，扭力則是稍微增加來到了71.3kgm，並換上Jaguar XE SV Project 8變速箱的扭力轉換器，來匹配更大的動力輸出，搭配IDD四輪傳動系統，0-100km/h加速僅需4秒就可達成，極速也小幅增加3km/h來到286km/h。

F-Pace SVR不僅在動力上有所提升，也針對底盤操控性上做出調整。Jagua...
F-Pace SVR不僅在動力上有所提升，也針對底盤操控性上做出調整。Jaguar提供

除了改善扭力和加速性能外，CO 2排放量也從281g/km減少到275g/km，燃油經濟性現在高達23.1mpg（12.2l/100km），也讓這具V8引擎的燃油經濟性更佳，減緩被排放法規淘汰的時間。

不僅在動力上有所提升，SVO也針對底盤操控性上做出調整，新型EPAS電子轉向系統增強了轉向即時性。在更換駕駛模式，如舒適模式和動態模式之間的轉向差異有著更明確的區別。同樣的，主動式電子懸吊在各個駕駛模式的差異性也做出了更清晰的調整。

11.4吋曲面玻璃螢幕替內裝提升不少科技感。Jaguar提供
11.4吋曲面玻璃螢幕替內裝提升不少科技感。Jaguar提供

煞車系統方面也重新設定，採用電子式煞車倍力器，前395mm後396mm的碟盤，加上更換煞車總泵、縮短踏板行程，大幅提升了F-Pace SVR的煞車性能。

12.3吋的虛擬儀表版與全新的方向盤。Jaguar提供
12.3吋的虛擬儀表版與全新的方向盤。Jaguar提供

內裝則是跟上小改款F-Pace的腳步，換上搭載Pivi Pro信息娛樂系統的11.4吋無邊框曲面玻璃高清觸控螢幕，與12.3吋的虛擬儀表版一同拉抬車室的科技感，並支援Jaguar全新的電子車輛架構（稱為EVA 2.0）系統可透過雲端進行更新。其餘像是全新的方向盤、排檔桿造型，帶有SVR浮雕的跑車座椅等，都能看見SVO部門對這輛F-Pace SVR內裝精緻度與細節的要求。

跑車座椅的頭枕也有精緻的SVR浮雕。Jaguar提供
跑車座椅的頭枕也有精緻的SVR浮雕。Jaguar提供

小改款Jaguar F-Pace SVR在英國的售價為77,595英鎊(約10.3萬美元)已經開始接受預訂。預計在2021上半年開始交車。

新造型的線傳排檔桿上有SVR浮雕。Jaguar提供
新造型的線傳排檔桿上有SVR浮雕。Jaguar提供

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