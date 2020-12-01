下一代Mazda CX-5高級化 將以六缸引擎搭配後驅平台

Mazda CX-5將改採FR+六缸配置。Mazda提供

Mazda近年來試圖改變產品策略，打算逐漸將品牌推向豪華市場，也因此下一代的Mazda 6就全面改用後驅底盤加上直列六缸引擎的設計，試圖轉型為豪華中大型房車。然而，有日媒報導Mazda原廠也正想打這套模式，套用在下一代CX-5休旅 車上。

根據日媒《BestCarWeb.jp》的報導，Mazda 6與CX-5將共用模組化後驅底盤，且由於排氣量將從2.5升提高至3.0或3.3升，四缸便不敷使用，因此將搭載一具全新開發的SKYACTIV-X直列六缸引擎，這樣FR+六缸引擎的搭配正是豪華品牌車款的主流配置。Mazda內部人員透漏，這輛全新的CX-5將是一輛可與Mercedes-Benz GLC、BMW X5媲美的的豪華休旅車，並且還有可能衍生出Coupe SUV版本CX-50。

原廠表示全新的CX-5將是一輛可與GLC、X5媲美的的豪華休旅車。Mazda提供

由於先前傳出Mazda將會砍掉CX-5車系，改以CX-50取代，但《BestCarWeb.jp》則一直持反對的態度，並表示CX-50並不是要取代CX-5，而是採取先前在CX-3和CX-5之間增加CX-30的作法，要在CX-5和CX-9之間新增一台跑旅產品CX-50，並不會砍掉現行的SUV車款。

當然，為了實現更高的CO2減排效果，提高燃油效率，未來的直六引擎也將會配備48V輕油電系統。

Mazda MX-30。Mazda提供

不過，要看見全新的Mazda豪華車款可能還得再等上一段時間，在Mazda的計畫裡要等2022年全新直六後驅的Mazda 6才會發表，而採用共同FR平台的CX-5休旅車則是至少得等到2023年才有機會登場。