分離式頭燈？BMW X7再度更新設計

小改款BMW X7測試車。（取材自Motor1）

自X7、小改款7 Series到最新的4 Series，BMW不斷對他們的家族識別「雙腎式水箱護罩」做更多激進與衝擊審美觀的設計。就當人們已經開始習慣新的水箱罩設計時，BMW可能正在策畫進行另一次重大的外觀變動。

但這次的改變不再往水箱罩上出主意，而是採用之前在X8原型車上曾經出現過，現在則出現在X7小改款車型上的全新頭燈布局。

小改款小改款BMW X7測試車採用了分離式頭燈設計。（取材自Motor1）

與目前的X7相比，小改款X7測試車的頭燈位置似乎要低了許多，而上方原本頭燈的位置則是被偽裝貼紙留了一條縫隙，似乎是改為日行燈的設計，當初X8的原型測試車在白天測試時也有薄薄的LED日行燈亮起。換句話說，BMW可能在為他們最大的兩台SUV搭載全新的分離式頭燈設計。

小改款BMW X7測試車有如Hyundai Santa Fe的分離式頭燈。（取材自Motor1）

雖然這樣大幅度的改變有褒有貶，也可以預想的到在發表後肯定會有一些議論，像是可能和Hyundai集團的SUV如Santa Fe，有著相似的頭燈設計。這也會再次挑戰BMW車迷對於品牌車款的審美觀。至於這個頭燈會不會只是掩人耳目的煙霧彈？這樣的機率應該微乎其微，因為不會有廠商會特別為了小改款測試車，特別做一個完全不一樣形式的保險 桿與大燈，只為了避免曝光。因此，分離式頭燈有極高的機率在小改款X7上登場。

X7車尾也包覆了些許偽裝貼紙，但更動幅度應該不大。（取材自Motor1）

除了燈光之外，小改款的X7仍將保持其大型水箱罩，而不會採用4 Series、M3、M4和最近發表的iX的新世代外觀。在車尾方面依然也包覆了些許偽裝貼紙，但其造型更動幅度可能就不會有車頭來的這麼激烈。

BMW X7自2018發表至今其實還不算太老，小改款的車型應該還不會在近期內公開亮相，預計最快也得等到2021年底，小改款X7才有機會正式發表，隨後於2022年上市。