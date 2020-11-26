全新油電超跑 McLaren Artura將於2021年登場

McLaren Artura預告圖。(圖：McLaren提供)

McLaren將賽車 場的技術帶進市售車，近年來在市售超跑 這一塊創下了相當不錯的銷售成績，將一具動力單元搭配不同的調校，創造出多樣化的車型。但隨著混合動力的世代來臨，McLaren也釋出預告，將於2021年發表全新世代的Hybrid Hyper Car，並將其命名為「Artura」。

其實Hybrid混合動力技術對於McLaren來說並不是什麼新鮮事，早在2012年便發表了有著903hp綜效馬力的McLaren P1，以及在2018年發表，高時速達403 km/h的McLaren Speedtail Hyper-GT這兩款Ultimate Series的產品。

McLaren Artura測試車。 (取材自autoexpress)

而明年即將發表的Artura將會是McLaren全新世代高性能混合動力的產品，其車系將取代原本的Sport Series。

既然Artura是一款新世代的產品，其搭載的動力單元也同樣是全新開發的作品，雖然引擎改使用雙渦輪增壓V6形式，但該引擎設計之初就是為了與電動馬達結合，在保有原本V8引擎的性能下，加入電動馬達輔佐，提升低轉速下的扭力反應，有著純燃油車無法比擬的加速度，同時也提供純電行駛功能，讓車輛也能夠有市區代步節能的功能。

但是，加上電能技術後，雖然性能提升，但即將面對的便是重量的增加。而McLaren表示Artura是使用全新平台設計的車款，除了對電氣系統的升級外，也全面對車身進行輕量化的工程，以補償混合動力總成(馬達與電池)增加的重量。McLaren執行長Mike Flewitt表示，新車的重量將只會增加30至40公斤。

即便McLaren表示Artura將是一款全新的車型，但從官方發布的預告圖來看，車尾的菱格紋氣壩搭配內嵌在兩側的排氣管，似乎與目前720S的造型頗為相似，加上被捕獲的測試車照片看來，在外觀上可能不會有太多驚艷的成分，主要的重點仍然是這具新的混合動力單元。