e-POWER勢力襲來！第三代Nissan Note日本亮相

Nissan Note。Nissan提供

推出「NISSAN NEXT」計畫力圖振作的日產汽車 集團今年的新車潮可還沒完，原廠於11月24在日本 推出了僅搭載e-POWER動力系統的第三代Nissan Note，計畫於12月23日正式販售。

今年初，Nissan在日本，泰國和印尼推出了Kicks e-POWER。且還計劃在歐洲和中國 推出e-POWER。迄今為止，Nissan已經銷售了約430,000輛配備了創新動力總成e-POWER的車款。

Nissan Note。Nissan提供

全新的Note車身尺碼為4,045mm x 1,695mm x 1,505mm，軸距為2,580mm。外觀上展示了Nissan的最新設計理念，Nissan的家族化V-motion水箱罩不再將粗壯的鍍鉻飾條赤裸裸地擺在車頭，而是設計在大燈下方，形成細長的V字形，前格柵菱格紋圖案則取材自日本傳統工藝，體現出未來Nissan家族的新世代電氣化設計風格。細長型的全新LED頭燈組，不僅質感提升，也讓Note的車頭能夠維持運動化的線條。

全新的V-motion與水箱罩設計，搭配四顆LED的頭燈頗具氣勢。Nissan提供

標配的16吋輪圈在造型設計上讓人聯想到鋒利的刀刃，將Note的外觀做了更好的點綴。同時Note具有13種車漆顏色可供選擇，包括兩個2 Tone選項和醒目的Vivid Blue，還有專門為Note打造的新車色Opera Mauve。

依據車型不同將有三款不同的輪圈組合。 Nissan提供

Note採用時尚簡潔的車艙設計。Nissan提供

內裝方面7吋虛擬儀表版與全新造型的方向盤的搭配，讓人聯想到不久前剛發表的Z Proto，而9吋的中控液晶螢幕(選配)加上NISSAN CONNECT系統，可支援支援Apple CarPlay和Android Auto，加上Qi無線充電板，也為整體科技感加分不少。另外，在排檔桿旁也有駕駛模式的撥桿，提供Eco、Normal以及Sport三種模式。

9吋的中控液晶螢幕。Nissan提供

電子線傳排檔桿，旁邊還有Auto Hold和D-Mode駕駛模式撥桿。Nissan提供

全新Note通過大幅度地減少佔用空間的內裝組件，創造出寬敞的車室空間，同時提高了車艙舒適性和科技感，打破了人們對緊湊型汽車廉價內裝的刻版印象。中央鞍座上縮小的電子線傳排檔桿也為下方創造相當多的置物空間。

Nissan招牌的零重力座椅和厚實的扶手。Nissan提供

Nissan招牌的零重力座椅和厚實的扶手加上後座也具有足夠的頭部空間和腿部空間，與可傾斜的後椅背座搭配，為長途旅行提供了極佳的舒適度。

Note搭載了第二代e-POWER系統，以代號HR12DE 1.2升三缸引擎加上代號EM47的電動馬達做為動力單元，引擎部分能夠輸出82ps/ 10.5kgm，而做為主輸出的電動馬達則是有116ps/ 28.6kgm的輸出，搭配CVT變速箱與1.57 kWh的鋰離子電池組。並且有前輪驅動和四輪驅動的車型可供選擇。

全新Note通過大幅度地減少佔用空間的內裝組件，創造出寬敞的車室空間。Nissan提供

具有全新的電動馬達和逆變器的Note，電能的扭力增加了10％，馬力輸出增加了6％，從靜止起步或行進間超車時能提供強大的加速度，同時也能享有更平穩的加速並不會有多餘的噪音。

新的逆變器體積縮小了40％，重量減輕了30％。主要用於發電的汽油引擎效率也更棒，因此既增加了輸出功率又提高了燃油經濟性。而引擎以較低的轉速運轉，並且在駕駛過程中不常接合。加上增強的車身隔音，帶來了比同級距車款更高一等的車室寧靜度。

Safety Shield 360主動安全科技也同樣屬標準配備。Nissan提供

全新Note由於是在日本市場販售，因此其Safety Shield 360主動安全科技同樣也相當完善，包含AEB自動緊急煞車系統（附行人偵測功能）、LDW車道偏離警示系統、BSI盲點側撞預防系統附警示功能、RCTA後方車流警示系統、RAB後方主動緊急煞車系統以及HBA遠光燈輔助系統。

同時Note也支援帶有Navi-link的Nissan ProPILOT半自動駕駛系統，能在高速公路上與導航系統同步並偵測限速號誌，以自動調節速度。該系統還可使用導航數據來評估彎道的角度並主動使車輛減速，以便順暢的過彎。

帶有Navi-link的Nissan ProPILOT半自動駕駛系統，可在彎道主動減速。Nissan提供

Nissan預計會在12/23日時先行販售前驅車型，並於12月時同步發表四輪驅動車型。前驅車型共有S、F、X三個等級，S等級為202萬日元(約1.95萬美元)，F等級為205萬日元(約1.97萬美元)，X等級則為218萬日元(約2.1萬美元)。