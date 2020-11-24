KIA旗艦休旅Sorento熱賣 獲德國權威汽車大獎肯定

KIA豪華旗艦休旅All-new Sorento 榮獲德國權威汽車大獎Golden Steering Wheel金舵獎殊榮。台灣森那美起亞提供

全新KIA豪華旗艦休旅 All-new Sorento於年初在日內瓦車展正式發表後，即獲得全球車壇矚目並創下銷售佳績，證明新世代KIA車款在擄獲全球車迷目光。

日前公布的2020 Das Goldene Lenkrad 2020’ Award (Golden Steering Wheel) 金舵獎，KIA Sorento在大型SUV級距中更打敗豪華品牌Aston Martin DBX 和BMW X6，受到評審最高積分的肯定，奪下Golden Steering Wheel金舵獎，成為KIA繼XCeed後，第二次拿下該獎殊榮的車款，並讓KIA也成為連續兩年拿到金舵獎的品牌。

All-new Sorento以獨特定位切入市場。 記者陳威任／攝影

由德國 AUTO BILD 和 BILD am SONNTAG 兩大媒體所合辦的Das Goldene Lenkrad 2020’ Award (Golden Steering Wheel) 金舵獎，從1976年開始舉辦，是國際車壇歷史悠遠且具權威影響力的重大獎項。

今年共有63台新車角逐8個級別，而KIA豪華旗艦休旅All-new Sorento在首輪讀者投票中，成為大型SUV級距前三名的決賽入圍者，之後再由18位專業評審決選，最後打敗該級距強敵Aston Martin DBX 和BMW X6，奪下今年的Das Goldene Lenkrad 2020’ Award (Golden Steering Wheel) 金舵獎。

AUTO BILD的負責人兼BILD集團的總編輯Tom Drechsler提到：「前一代已經相當不錯，但新一代的又更進化，駕駛起來就如同外觀一樣平穩，同時擁有寬敞的車室空間、富有巧思的內裝設計，以及完善的安全配備等一應具全。這不僅僅是我的看法，也是整個評審團的評價。KIA All-new Sorento獲得2020的金舵獎當之無愧！」

KIA德國營運總裁Steffen Cost也表示：「我們非常開心獲得這個獎項，看到眾多的讀者與專家有同一志的將All-new Sorento視為同級中之最，而且在決賽中超越兩個豪華品牌的車款，這證明KIA憑藉著All-new Sorento已經成功進入豪華旗艦休旅的市場。」

All-new Sorento的內裝用料以精緻細膩的材質，交錯運用3D花紋金屬質感飾板與鋼琴烤漆。 記者陳威任／攝影

KIA以「NEW CHANGE 革新蛻變」、「PREMIUM QUALITY 尊榮質感」及「PIONEER TECHNOLOGY 前瞻科技」的產品核心DNA ，打造全新豪華旗艦休旅All-new Sorento，重新定義KIA造車工藝的設計語彙。KIA All-new Sorento全新的家族識別Tiger Eye Line虎式LED日行燈眉，以及未來同為KIA家族式DNA的車側C柱飛翼式造型飾板，不僅吸引眾人關注的目光，獨具特色的絕美外型，也讓KIA All-new Sorento成功獲得德國知名汽車媒體《AUTO BILD Allrad》，評選為「2020年度最佳設計AWD車款」 (All-Wheel Drive Car of the Year 2020’-Design category award)。

未來KIA家族式DNA的車側C柱飛翼式造型飾板，為All-new Sorento增添更多現代化的高質感細節。 記者陳威任／攝影

KIA All-new Sorento內裝設計，交錯運用3D花紋金屬質感飾板與鋼琴烤漆打造，完美演繹出All-new Sorento豪華旗艦休旅的尊榮質感，而同級唯一的尊榮六人座設定，在擁有LSUV的霸氣外型的同時，再給予媲美旗艦MPV的舒適空間，兩者兼得無須妥協。