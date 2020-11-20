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推電動皮卡？Nissan傳考慮和底特律電動車業者洽談

編譯洪啟原／綜合外電
Hercules計畫2022年中限量生產第一批豪華電動皮卡Hercules Alpha。（取材自彭博）
Hercules計畫2022年中限量生產第一批豪華電動皮卡Hercules Alpha。（取材自彭博）

日產（Nissan）據傳正與底特律一家電動車新創公司洽談合作，欲藉助這家公司的技術，使旗下銷售欲振乏力的大型皮卡脫胎換骨。

彭博資訊報導，日產正考慮向美國電動車新創公司Hercules收購一款電動車動力傳動裝置，用於自家皮卡Titan，並與這家公司發展策略夥伴關係，共享汽車零件給這家公司的電動皮卡。

消息人士表示，雙方仍持續洽談中，在敲定協議前也有可能破局。 在競爭激烈的美國大型皮卡市場，日產的銷售遲遲不見好轉，例如旗下Titan去年的需求銳減38%。

Titan到今年9月底為止的銷售進一步滑落24%，至19,403輛，遠遠落後福特F系列皮卡的58萬9,034輛，福特同期銷售年減11%。

日產轉向發展電動車，也許提供另一項方式，把Titan重新定位為更環保的皮卡，迅速追趕其他競爭對手。

Hercules於2018年成立，創辦人布瑞爾（James Breyer）曾在多家車廠擔任汽車工程師，包括通用汽車、飛雅特克萊斯勒及加拿大汽車零件巨頭麥格納。Hercules計劃2022年中限量生產第一批豪華電動皮卡Hercules Alpha。

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