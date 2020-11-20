第2代Subaru BRZ發表 升級2.4升引擎、228匹馬力

Subaru在18日發表了第二代2+2 FR跑車BRZ。（圖：Subaru提供）

經過一連串在北美的預告行銷後，Subaru在18日終於正式發表了第二代2+2 FR跑車BRZ。這輛與Toyota 技術合作的跑車在登場後，也直接預告著全新的Toyota 86也即將問世，當然在基本平台沒有改變的狀況下，新的2.4升引擎將會是BRZ的重點配備。

外觀上，第二代BRZ要比前一代擁有更具侵略的肌理線條，車側通風口為了引導從引擎蓋和擋泥板下方的空氣從而減少阻力，除了提升空氣動力學的表現外，造型上也更加現代化了一點，運動感也更加飽滿。在尾燈部分更是放大了Subaru的家族化C型尾燈，突出的3D立體造型加上尾廂一體成形的小鴨尾辨識度相當高，下方依舊配有標誌性的大口徑雙出排氣尾管。

Subaru表示，他們對車體剛性做了大幅的強化。（圖：Subaru提供）

即便第二代BRZ整體的平台架構並沒有改變，不過依原廠車身規格來看4265x1775x1310mm仍然是要長一點點且更低一些，2575mm的軸距則是多了5mm。但原廠宣稱，他們對車體剛性做了大幅的強化，包括焊接與焊點工程也重新升級，抗扭曲性要比前一代車型高了50%，重車剛性提升加上副車架的再加強也讓前軸剛性提升60%，讓全新BRZ擁有更快的轉向反應。

同時Subaru聲稱，全新BRZ是美國 市場上最輕的2+2量產跑車，其車重約1276kg。這要歸功於車頂，前葉子板和引擎蓋都改採鋁合金材質，大幅減輕了車身的重量。

內裝方面這次也有許多現代化升級。（圖：Subaru提供）

以往為人詬病的內裝方面這次也有許多現代化升級，駕駛前方更換一組7吋的虛擬儀表板，中央為轉速表，左側是可更換車輛行駛數據的功能表，右側則為車輛基本數據的切換。在Track駕駛模式下，轉速表則會自動切換為直條的形式，方便駕駛直覺性的閱讀。

駕駛前方為7吋的虛擬儀表板。（圖：Subaru提供）

中控台方面也配置8吋的液晶觸控螢幕。（圖：Subaru提供）

中控台方面也配置8吋的液晶觸控螢幕，並具有最新的SUBARU STARLINK™多媒體系統，可支援Apple CarPlay和Android Auto以及藍芽電話連接、倒車顯影和SiriusXM服務。

最後當然是這一具全新的2.4 DIT FA24水平對臥自然進氣引擎，雖然不是大家當初所想的2.4升渦輪，但同樣在美規Legacy、Outback和Ascent上所使用的這具引擎終究讓第二代BRZ的動力能夠有些許提升，排氣量的升級也讓後續改裝有著更多潛力，其最大馬力為228hp/7000rpm，最大扭力來到了25.4kgm/3700rpm比上一代馬力提升11%、扭力高出15%。

Subaru第二代BRZ要比前一代擁有更具侵略的肌理線條。（圖：Subaru提供）

搭配的變速箱仍然是最具操駕感受的六速手排變速箱，同時也提供六速自排車型可選擇。這具六速自排變速箱在全新邏輯的Sport駕駛模式下，有著更激進的換檔表現，利用感知器能在彎中保持較高的轉速，有利於出彎後的加速表現。Subaru也首次導入EyeSight駕駛輔助系統至配備六速自排變速箱的BRZ車款上。

雖然大家預期的2.4T引擎沒有直接裝配在第二代車型上，但外媒預估未來的BRZ STI車型很有可能就能見到渦輪引擎的裝載。而全新的Subaru BRZ將會在日本 群馬縣的Subaru工廠生產，預計將會在2021年的秋季開始販售。