車系36年來最強動力！全新Hyundai Sonata N Line登場

全新Hyundai Sonata N Line正式發表。 摘自Hyundai

在去年三月於自家韓國市場率先登場的第八代HyundaiSonata (DN8)，車系發展至今已屆滿36年，藉由換上全新Sensuous Sportiness設計語彙，為Sonata帶來了前所未有的設計感。目前在韓國販售中的Sonata，包括了SmartStream G2.0汽油、1.6升汽油渦輪的Sonata Sensuous、2.0升LPi天然氣動力與Sonata Hybrid，相當多元化的動力編成可以選擇。

而2017年正式登場的Hyundai N Performance性能子品牌，在今年陸續發布了多款新車，包括地區限定的i20 N (此性能鋼砲將進軍歐洲與澳洲 )、i20 N Line、小改款i30 N，還有小型跨界休旅的全新Kona N Line，就連房車產品也推出了全新Elantra/Avante N Line，不過以上車型都還不是N Performance最強車款，就連三年前率先問世的i30 N也「僅275hp」！

全新Hyundai Sonata N Line。 摘自Hyundai

榮登Hyundai N Performance車系最強的新車，就是在近日正式於韓國開始販售的全新Sonata N Line，配置了SmartStream G 2.5汽油渦輪引擎 (此具引擎也使用在Genesis G80、Genesis GV80、Kia Stinger Meister)，並搭配集團全新的八速濕式DCT雙離合器變速箱，擁有最大馬力286hp/43kgm，從靜止加速至100km/h僅需花費6.5秒，若是使用Launch Control彈射起步功能進行零百加速將縮短至6.2秒。

車身尺碼與標準版車型相同的全新Sonata N Line，藉著減輕的車重 (約1,740公斤)、優化並提升剛性的底盤、改進的懸吊系統、加大的剎車卡鉗等，提升Sonata N Line在日常中的駕駛調性能夠更為順暢與舒適，並且為其導入如Launch Control、Active Sound Design (將引擎熱血聲讓結合車內的BOSE音響系統，可增加駕駛期間的臨場感)、可增加換檔速度感的N Power Shift (NPS) 等。

全新Hyundai Sonata N Line外觀。 摘自Hyundai

全新Hyundai Sonata N Line是品牌第一款將N Line運用於中型轎車的新車，原廠將其增添更多運動化的設計，如換上全黑設定的Parametric Jewel水箱護罩、前保兩側下緣的進氣口、N Line專用的前/後保桿、黑色鴨尾設計、19吋Y幅式雙色N Line專用鋁圈、雙邊雙出運動型排氣尾管、N Line車型專用亮黑色後保下分流器等，使得Sonata N Line具有不同於標準版車型的魅力，加上更為動感流線的外貌足以匹配擁有猛烈動力輸出的他。

全新Hyundai Sonata N Line內裝。 摘自Hyundai

全新Hyundai Sonata N Line座椅。 摘自Hyundai

車室仍維持著第八代Sonata的格局，不過因為轉變為Hyundai N的身份，讓Sonata N Line在內裝換上了象徵熱血的紅色縫線，搭配有著N字樣的Nappa/絨布混織的桶型座椅、下緣有著N字樣的運動化方向盤、金屬油門剎車踏板等。另外，根據車型的不同，消費者還能選擇3.5吋彩色LCD顯示屏搭配雙環儀表的設定，或者是12.3吋全數位化儀表，中控螢幕亦可從標配的8吋升級為10.25吋的大螢幕 (內建可進行簡單支付功能的Hyundai Cafe)。

全新Hyundai Sonata N Line配置帶有N字樣的運動化方向盤。 摘自Hyundai

全新Hyundai Sonata N Line有著專屬N系列的內裝布局。 摘自Hyundai

車內還配有手機無線充電板、12支揚聲器的BOSE高級音響系統、加熱方向盤、加熱通風前排座椅、加熱後排座椅、副駕駛座上方便後排乘客的乘坐調整鍵、64種顏色選擇的座艙氣氛燈、電動後檔遮陽簾、Hyundai Digital Key智慧型手機 數位鑰匙 (手機須有支援NFC功能) 等配備。

晉升為車系動力最強的Sonata N Line，在安全配備上同樣也毫不馬虎，標配九具輔助氣囊以及導入Hyundai SmartSense主動式安全系統，包含包括了FCA前方碰撞預警系統、RCCA後方交通警示系統、BCA盲點偵測輔助系統、LFA車道偏移輔助系統、LKA車道維持輔助系統、Stop&Go智能定速巡航功能、HBA智慧遠光燈、HDA高速公路駕駛輔助系統、DAW駕駛疲勞警示系統、LVDA前車駛離提醒系統等。

全新Hyundai Sonata N Line現已於自家韓國市場正式發售，共分為Premium、Exclusive、Inspiration三種車型，售價分別為3,053萬韓元 (約2.76萬美元 )、3,495萬韓元 (約3.16萬美元)、3,642萬韓元 (約3.29萬美元)，在N Line的加入後，使得Sonata對此增添了更為完善的動力車型可選擇。