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BMW發表全新純電休旅iX 續航力超過600公里

記者黃俐嘉／綜合報導
全新BMW iX旗艦純電休旅。(取材自BMW)
全新BMW iX旗艦純電休旅。(取材自BMW)

兩年前在巴黎車展中初登場的BMW iNEXT，不只預覽了BMW首款旗艦純電休旅的模樣外，也預告了品牌的「#NEXTGen」電動車計畫，儘管BMW在今年總算推出品牌百年歷史以來第一部純電動休旅iX3，不過因為只是藉由內燃機版本而「改造」的純電動車，驚喜度自然不會太多，但BMW近日正式揭開的iX，就相當前衛且吸引人！

在發表前一直都沒有公布正式車名，甚至一度傳出可能名為iX5的iNEXT，透過線上發表時也公布了全新車名「iX」 (原廠代號i20)，若說i3與i8為開拓BMW電動發展的始祖，全新iX絕對可稱作重新定義BMW駕駛體驗的革新旗艦大作，且代表著品牌進入電氣化的新世代門面。

BMW iX。(取材自BMW)
BMW iX。(取材自BMW)

全新BMW iX基本上仍維持了iNEXT的設計元素，就連古銅色的車身塗裝也出現在首波廠圖之中，至於品牌象徵標誌「雙腎型水箱護罩」，不管在旗艦豪華休旅X7與新世代4 Series Coupe，或是iNEXT、Concept i4等概念車上，都已見到逐漸「長大」變為碩大的垂直雙腎型水箱護罩，這個標準配備在iX上當然也沒缺席，但因為車型已轉變為純電動車身分，這具水箱護罩的使用方法也因此出現了變化。

引擎室不再有需要通風冷卻的內燃機系統後，垂直腎形格柵也因此轉為封閉式造型，不過這裡頭藏著被原廠稱作「Shy Tech」的隱形科技，諸如攝像鏡頭、雷達感知器、加熱元件等皆嵌入於格柵內，而這組重新定義與設計過的格柵，成為先進駕駛輔助系統的多功能高科技界面，算是為BMW未來使用自駕系統而鋪路。

BMW iX風阻係數僅0.25Cd值。(取材自BMW)
BMW iX風阻係數僅0.25Cd值。(取材自BMW)

提到Shy Tech，BMW iX也在車頭、車尾上的廠徽注入了新的巧思，前擋玻璃清洗液加水口位在車頭BMW logo的下方，至於後攝像鏡頭則融合在車尾上BMW廠徽之內；另外，全新BMW iX也採用了BMW Coupe系列才有的無窗框設計，這亦是品牌X系列首度使用這項設計的休旅，車門上則是配置了平坦式車門把手 (按一下即可開門)，同時，車頭與車尾部分皆使用上了細長的LED燈組設計，並提供了全新雷射頭燈供選配。

外型強而有力但又不失優雅前衛感的BMW iX，擁有BMW SAV史上最為先進的設計手法，其長寬媲美了X5、車高幾乎與X6相同，標配20吋鋁圈的BMW iX就猶如軸距正好三米的X7，且iX還能根據車型不同，再多了可減少更多阻力的21吋與22吋、具備空氣力學的大鋁圈，還能因此再為車輛增添約15公里的續航距離，而BMW iX本身更擁有著優異的0.25Cd風阻係數。

進入內裝，超精簡且高品質質料的結合，創造出iX有別於其餘BMW車款的氣質。車內採用了超大全景天窗玻璃、全新六角形雙幅式方向盤、一體成形式的座椅設計，以及BMW量產車首度使用的「曲面觸控式螢幕」(BMW Curved Display)，結合12.3吋的中控螢幕與14.9吋的Control Display數位儀表，並以駕駛為導向且提供直覺式的觸控操作，還可以自訂顯示項目相當方便。

BMW iX內裝完全走向前衛風格。(取材自BMW)
BMW iX內裝完全走向前衛風格。(取材自BMW)

更特別的是，雖然座艙格局與iNEXT概念車時雷同，不過BMW iX在門板上安裝了類似Mercedes-Benz車型中會出現的座椅調整紐，包括此按鍵，如新款排檔撥片與iDrive旋鈕皆全數採用玻璃切割設計，不僅看來尊榮不凡，更象徵著即便進入電氣化的世代，BMW原有的傳統仍保存了下來，並幻化為更為先進的模式，尤其是中船上那片木質飾板，上頭可是有著一些連結中控螢幕的按鍵！

動力部分，全新BMW iX採用了由兩具電動馬達搭配高壓電池組的第五代eDrive技術，且為守護品牌曾經提及的環境永續發展承諾，在開發過程中減少了稀土的運用，但即使如此也未壓縮到iX的動力表現，這輛可說是BMW具有重大意義的革命性作品，可輸出最大馬力500hp，還能在5秒內從靜止加速到時速100km/h。

車輛所配置的100kWh鋰電池組，在經過歐洲WLTP標準測試之下，更擁有超過600公里的續航能力！而這輛旗艦純電休旅在充電方面也獲得了大躍進，可支援200kW DC直流快速充電的BMW iX，僅需40分鐘就可將電力從10%提升至80%，利用快充系統充電10分鐘，更可補充約120公里的續航能力；而若是使用一般Wallbox家用壁掛式充電系統，花上11個小時就可將完全沒電的狀態充飽至100%。

雖然BMW正式揭曉了品牌全新純電旗艦大作，不過這輛象徵未來移動式的純電動車，預計2021年下半年才會在BMW位於德國Dingolfing工廠進行量產，確切的上市時程還得等待原廠另行公布。

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