2021 Land Rover Discovery小改款 帶著48V系統登場

2021 Land Rover Discovery。（圖：Land Rover提供）

現行款Land Rover Discovery於2017年上市後，憑藉著其重配的駕駛動力以及優異的越野能力給大眾留下了深刻的印象。歷經三年銷售期，原廠也終於在2020年底替這輛越野功能強大的豪華SUV帶來了中期小改款，動力上不僅加上能通過排放的48V輕油電系統，內裝部分也透過更新，呈現更加科技化的風貌。

小改款Land Rover Discovery在外觀上著重細節的改變，使用新型的LED頭燈，並將日型燈條放置在大燈組下方，位置要比改款前更低一些，營造出更具個性的車頭造型。葉子板上的通風口銘牌將筆直腰線一路延伸至後尾燈，小改後的LED尾燈條的造型更加簡約，遵循Land Rover的簡化設計理念，從矩形燈條更改為單條式設計。同時，一如往常，Discovery依然提供全車黑化的R-Dynamic套件，呈現不同的運動化視覺感受。

全新造型的LED頭燈與水箱罩設計。（圖：Land Rover提供）

雖然Discovery為小改款，但科技化的腳步並沒有因此而停止，換上12.3吋IDD全數位虛擬儀表，加上全新設計的中控台，以及擁有Land Rover Pivi Pro車載娛樂系統的11.4吋全高清觸控螢幕，不僅提供了駕駛快速直覺的中控界面，其軟體還可支援線上更新（SOTA）即時更新最新版本的軟體。

Discovery小改款後座艙也跟著科技化。（圖：Land Rover提供）

排檔桿方面也取消了那華而不實的旋鈕式排檔，改為集團中小巧造型的線傳排檔。其餘內裝配備則包含了Cabin Air Ionisation座艙空氣電離功能（可過濾PM2.5），Click and Go第二排座椅平板固定裝置與USB插槽，使用能夠連接多達八個設備的車載4G Wi-Fi熱點。讓乘客也能體驗Discovery的便利與舒適性。

以全新的線傳排檔桿取代以往的旋鈕式排檔。（圖：Land Rover提供）

此外，Intelligent Seat Fold智慧座椅收折功能，能夠透過中控螢幕，就能操控5座／7座的座椅佈局。而Land Rover遠端應用程式技術則可以使車主隨時掌握車輛的燃油狀態，甚至可以執行遠端上鎖的動作。

Discovery具有2024L的強大容積。（圖：Land Rover提供）

動力配置部分，New Discovery推出了三款全新的直列六缸Ingenium汽油和柴油引擎，採用48V輕度混合動力（MHEV）技術。在入門級距P300車型則配備一款2.0升四缸汽油引擎，有300ps馬力以及40.7kgm/1500-4500rpm扭力的表現。

P360車型則是3.0升六缸MHEV汽油引擎，擁有360ps馬力以及50.9kgm/1750-5000rpm扭力。

D250以及D300兩款柴油車型，則同樣配置了3.0升六缸MHEV柴油引擎，但在輸出的調校上截然不同，前者D250為249ps馬力，58.1kgm/1250-2250rpm扭力，D300馬力則來到了300ps，扭力高達66.2kgm/1500-2500rpm。

D250和D300六缸Ingenium柴油引擎採用輕量化鋁質結構，具有低摩擦設計，可替代以前的SD4和SDV6柴油引擎。加上48V MHEV技術和動能回收系統，可確保新引擎能滿足最嚴格的全球排放法規並能持續更新改進。

所有搭載六缸Ingenium引擎的Discovery車型均配備有Intelligent All-Wheel Drive 智慧四輪傳動系統，該系統使用一系列傳感器分配扭矩，從而優化了前後軸之間的扭矩分配。新的智慧四輪驅動系統可最大幅度的提高牽引力、道路動力和傳動系統效率，從而在不影響Discovery全地形能力的情況下，在正常行駛中提高燃油經濟性並減少CO2排放。同時全車系具備最高3500kg的拖曳能力。

Discovery全車系具備最高3500kg的拖曳能力。（圖：Land Rover提供）

此外，標配的氣壓懸吊可在所有行駛環境中提供舒適的乘坐感受，並具有主動降低功能，在高速公路上行駛能減少風阻從而降低油耗。主動式動力懸吊技術可每秒監控車輛運動多達500次，能即時對道路狀況做出反應，以實現更好的車身控制。

且透過招牌的Terrain Response 2第二代全地形反應系統，能夠在惡劣的行環境下，主動進行油門、煞車、轉向、懸吊甚至變速箱的調節；駕駛亦可以主動進行模式設置，以便隨時應付天氣和路況變化。在小改款Discovery上還增添了ClearSight引擎蓋透視技術，在中控螢幕上顯示車頭正面正下方被遮擋的地面視野，能夠讓駕駛在通過惡劣路況或障礙物時更安心。