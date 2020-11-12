Toyota Crown驚傳即將停產 2022改為SUV車型販售

Toyota Crown。Toyota.jp提供

根據日本 媒體《中日新聞》在11月11日的報導中披露，於11月2日剛進行完小改款作業的豪華房車Toyota Crown，將不再使用當前車型生產，預計將在2022年重生為SUV車型，是為了對應新車市場的需求，以及房車銷量萎靡不振所做的決定。也讓自1955年開始，有45年歷史的Toyota Crown房車將面臨終結的命運。

在《中日新聞》推出這則報導，並同步在Twitter推送後，旋即獲得廣大的討論，不僅相關新聞在當天自家網站上霸佔了1、2名的點擊榜，Twitter上也有600多次的轉推。畢竟Toyota Crown這款車在日本有著相當特別的歷史定位，也直接觸動日本民眾對於此消息的關注程度。

Toyota Crown。Toyota.jp提供

以往Toyota Crown的銷售客群主要是針對較具有社經地位的買家，或是租車業者、計程車業者等商業用途，相對之下其年齡層就會拉得稍微高一些，對於較為年輕的客群來說Toyota Crown「老派」的形象對他們幾乎沒有太多的吸引力。

即便到了現行第15代車型全面年輕化，卻剛好遇到SUV崛起的年代，年輕世代的消費者在同廠牌中，有同樣走豪華路線的休旅車Toyota Harrier可選擇，加上各家車廠的SUV夾擊，Toyota Crown的銷量年年遽減，在2018年售出了50,000輛，2019年則降為36,000輛，2020年截自10月僅賣出18,000輛左右，也讓Toyota開始著手檢討更改Crown車系的可能。

2020 Toyota Highlander。Toyota提供

由於現行款Toyota Crown是專為日本市場所設計，因此在海外並沒有販售。引此Crown的改變必定要增加海外市場銷售，由《中日新聞》爆料的消息指出，全新Crown在2022年將以SUV車型重生，並採用與美規Highlander相同的平台，2022年在日本上市，並一併在北美與中國市場販售，2023年也計畫在美國 投產。

雖然目前Toyota原廠尚未對Crown的未來做任何表示，但《中日新聞》的報導也不是空穴來風，根據市場趨勢的判斷，Toyota原廠的對於Crown市場價值的檢視也勢必要有一番革新的作為，才能更快應對新車市場的走勢。