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最後絕唱！Audi推TT S Line Competition Plus特仕版

記者趙駿宏／綜合報導
TT S Line Competition Plus特仕車。（取材自Audi）
TT S Line Competition Plus特仕車。（取材自Audi）

已經幾乎確定不會有下一代的經典小跑車Audi TT，Audi原本打算在今年就將其停產，不過因為TT依舊在跑車市場上相當活躍，因此原廠便決定要將TT延長生產至2021年，且在決定延長產品周期的同時，也一併為TT Coupe和TT roadster推出升級的TT S Line Competition Plus特仕車，搶攻最後的市場熱度。

根據官方說法，TT S Line Competition Plus是以TT 45 TFSI為基礎進行改裝，在外觀上添加了S Line運動化空力套件，包括前後保桿、側裙和尾翼等，以下套件如水箱罩樣式、車側進氣口、後視鏡蓋、後下擾流以及固定式的尾翼都使用高亮黑漆面呈現。排氣管則是和廠徽一樣採用黑色塗裝，並配置了19吋高亮黑鋁圈和紅色的煞車卡鉗凸顯性能風格。

TT S Line Competition Plus特仕車輪胎。（取材自Audi...
TT S Line Competition Plus特仕車輪胎。（取材自Audi）

內裝方面，TT S Line Competition Plus基於S Line Sport套件，內部採用黑色皮革和Alcantara麂皮材質，在前座跑車座椅的椅背上有浮雕的S徽示。消費者可依據個人喜好使用藍色或紅色對比色縫線。空調出風口飾條的顏色則是可選擇Turbo Blue、Slate Gray或Tango Red（僅Coupe車型）做為妝點。駕駛座則是採用12.3吋虛擬儀表板，並使用過往TTS才有的飾板材質包覆。

TT S Line Competition Plus特仕車內裝。（取材自Audi...
TT S Line Competition Plus特仕車內裝。（取材自Audi）

動力方面和TT 45 TFSI相同，搭載2.0升四缸TFSI渦輪增壓引擎，可產生245hp馬力和37.7kgm的扭力，搭配七速S-tronic雙離合器變速箱，0-100km/h加速為5.2秒，極速則為電子限速的250km/h，並符合歐6排放標準。此外，TT S Line Competition Plus還配有S Line運動懸吊，可將車身降低10mm，不僅外觀更吸睛，操控性也能也所提升。

TT S Line Competition Plus特仕車。（取材自Audi）
TT S Line Competition Plus特仕車。（取材自Audi）

TT S Line Competition Plus將於本月在德國開始銷售，Coupe的起價為4萬7316歐元（約5萬6532美元），Roadster的起價為4萬9655歐元（約5萬9327美元），將於12月開始交車。但目前僅提供Coupe和Roadster的前驅版本，而quattro四輪驅動車型則要等到2021年第一季才會上市。

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