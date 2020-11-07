第八代Volkswagen Golf R坐擁315匹馬力 附贈甩尾模式

Volkswagen Golf R。圖：Volkswagen提供

在八代Volkswagen Golf和Golf GTI都接連發表之後，車系眾所矚目的旗艦車型Golf R也終於在11月和大家見面，雖然沒有用上Audi的2.5升五缸引擎，但靠著2.0升銘機EA888的潛力，還是榨出了Golf車系有史以來最大的315匹馬力，並且配備帶有Drift mode甩尾模式的最新4Motion四輪傳動，躍升成為最華麗的一代Golf R。

就車身外觀看來，比起車身線條與色彩較豐富的GTI，全新Golf R依然遵循以往較為低調的個性，除了空力套件、銀色後照鏡蓋與四出尾管外，僅在車頭與車尾的地方貼上R字樣的銘牌，但這次車尾為了凸顯新樣式R銘牌，特別將其位置移至VW廠徽的正下方，好讓後方一眼就能認出這是一輛性能出眾的Golf R。

這一代R性能銘牌移至廠徽下方。圖：Volkswagen提供

內裝方面更不用多提，基本上維持和Golf車系相同的鋪陳，但與GTI經典格紋與紅黑色調不同，一直以來堅持的藍色調同樣在內裝飾板、車縫線上都展露無遺，跑車座椅上則是刺有象徵性能的R字廠徽，方向盤左側也有一顆快捷R按鈕，讓駕駛一鍵就能進入Race駕駛模式，也是近年性能車流行的風氣。

Golf R的車艙色調仍然以經典的藍色系為主。圖：Volkswagen提供

讓駕駛一鍵就能進入Race駕駛模式的R快捷鍵。圖：Volkswagen提供

藍色縫線的跑車座椅依然繡有R的Logo。圖：Volkswagen提供

動力性能方面，同樣採用2.0升直列四缸代號EA888的渦輪引擎，調校出315hp的馬力以及42.8kgm的扭力。變速箱選擇則依市場有所不同，在美國 與加拿大 標配六速手排並有七速DSG雙離合器變速箱可以選擇，至於歐洲市場就僅有七速DSG雙離合器變速箱單一選項。但無論選擇哪種變速箱，都將配備以性能為導向的4Motion四輪驅動系統。0-100km/h加速為4.7秒，極速為電子限速的250km/h。

Volkswagen Golf R有315hp的馬力以及42.8kgm的扭力。圖：Volkswagen提供

這次Golf R搭載的4Motion四輪驅動與以往有些許不同，原廠新設置了一個後差速器，該差速器能在輪軸之間分配動力，透過本次新增的Drift駕駛模式，最多能將100%的動力輸出至後軸，讓四驅的Golf R也能像後輪驅動的車款一樣展開甩尾，增添更多駕駛樂趣。

開啟Drift駕駛模式，透過後差速器能將100%的動力輸出至後軸。圖：Volkswagen提供

原廠工程師還針對Golf R的懸吊進行優化，而使用較硬的彈簧與懸吊設定，讓整體懸吊的硬度提升10%，並使其行駛高度比上一代車型還低20mm。另外，採用全新的鋁製副車架，也讓外傾角負重降低了1%，重量減輕了6.6磅，能夠實現更靈巧的轉向。

Volkswagen Golf R。圖：Volkswagen提供

煞車方面，Golf R擁有更強大的製動系統，前碟盤來到了358mm，並有一個更大的煞車總泵以及雙活塞煞車卡鉗。排氣系統部分也和Tiguan R一樣，直接採用了雙邊四出的Akrapovič蠍子管，整體性能氣息更加出眾。

原廠就配雙邊四出的Akrapovič蠍子管相當帶勁。圖：Volkswagen提供

除了特別的Drift模式外，和Golf GTI Clubsport相同，Golf R的Special駕駛模式也是特別針對紐柏林北環賽道(Nurburgring Nordschleife)的設定，在此模式下，懸吊設定要比Race模式稍微軟 一些，以提升輪胎抓地力，有助於應付紐柏林許多高低起伏的路面。

目前第八代Golf R預計明年會正式上市，售價部分則尚未明朗，但考慮到目前八代Golf的產能問題，Golf R正式上市的日期有可能要比大家預計的都還要再晚一些。