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安全強化！Nissan Navara皮卡改款 旗艦PRO-4X同步上線

記者趙駿宏／綜合報導
2021 Nissan Navara。Nissan提供
2021 Nissan Navara。Nissan提供

Nisaan 5日發布了2021年式全新小改款Navara，這款美洲市場取向的皮卡在改款過後，獲得了更具粗曠風格的外觀，導入了最新的安全配備與技術，並且同步販售具有個人化風格的旗艦款式PRO-4X車型，並即將作為全球化車款販售，也讓這輛Navara皮卡散發出獨特野性魅力。

2021 Nissan Navara將成為全球化的車款販售。Nissan提供
2021 Nissan Navara將成為全球化的車款販售。Nissan提供

Nissan Navara在墨西哥與南美洲市場的車名也稱為Frontier，但在這次小改款後的造型變更，讓消費者能夠很容易的就能分辨出Navara和Frontier。外觀方面，Navara更換了全新造型的水箱護罩，以及一雙帶有C字日型燈的LED頭燈組，原廠表示小改後的Navara在A柱以前都是全新的鈑件，後尾燈、尾門、輪拱也都採全新的樣式，使整體車身能夠有耳目一新的感受。

Nissan Navara小改後導入許多安全配備。Nissan提供
Nissan Navara小改後導入許多安全配備。Nissan提供

然而，這次小改款Navara的重點在於導入Nissan最先進的Intelligent Mobility智行科技，包括前方碰撞警示，該功能可以監視前方車輛以及更前方的車輛，以降低發生連環車禍的風險。緊急自動煞停，能夠幫忙駕駛煞車減少碰撞風險，進而減輕交通擁堵或繁忙街道上的駕駛壓力。

360度環景在四輪驅動模式下以低速行駛時，能夠檢查附近的障礙物。Nissan提供
360度環景在四輪驅動模式下以低速行駛時，能夠檢查附近的障礙物。Nissan提供

特別是360度環景，這項系統對於一輛體積不小的皮卡尤其重要，特別是在停車或是拖曳物品時，由四顆鏡頭模擬的環境效果也能消除死角，得到更好的周邊視野。該系統還包含了越野鏡頭，在四輪驅動模式下以低速行駛時，能夠檢查附近的障礙物，確保車輛行駛的安全性。

2021 Nissan Navara。Nissan提供
2021 Nissan Navara。Nissan提供

Nissan還強化了Navara的後軸、增加貨斗的面積、並在後保險桿上安裝了一體式踏板，以提升車輛的負載能力。同時Navara的轉向系統也進行優化，增加低速轉向的靈活性，據原廠表示，新設計的轉向機構，還可以減少振動與提升隔音效果。

2021 Nissan Navara PRO-4X車型。Nissan提供
2021 Nissan Navara PRO-4X車型。Nissan提供

在旗艦PRO-4X車型部分，原廠給予它相當個性化性的外觀套件，前後Nissan廠徽採全黑處理，字面部分以橘紅色妝點，其餘包括帶有橘色裝飾的前保險槓和輪拱、黑色水箱護罩、黑色車門把手、黑色車頂行李架、黑色貨斗防撞桿、以及17吋黑色輪圈和全地形輪胎。

2.3升四缸雙渦輪增壓柴油引擎，有188hp/45.8kgm的動力輸出。Niss...
2.3升四缸雙渦輪增壓柴油引擎，有188hp/45.8kgm的動力輸出。Nissan提供

至於動力方面則是沒有做更動，搭載2.3升四缸雙渦輪增壓柴油引擎，能輸出188hp的馬力以及45.8kgm的扭力，搭配六速手排或是七速自排系統。

這款全新Nissan Navara皮卡將於12月在泰國販售，其他市場隨後則會陸續開始導入。

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