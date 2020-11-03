雙螢幕Out！Toyota Crown小改款 內裝實用性全面升級

Toyota Crown。Toyota.jp提供

現行款Toyota Crown自2017年東京 車展發表至今雖然獲得諸多好評，但即便什麼新科技內裝，模組化「GA-L」底盤，仍然挽救不了中大型房車在市場中孱弱的態勢。如今，Toyota原廠也收集了許多回饋意見，在2020年底針對全新年式的Crown進行微幅升級的小改款，並縮減車系編成，設法提振Crown逐漸萎靡的銷量。

Toyota Crown。Toyota.jp提供

本次Toyota Crown小改款在外觀變化上並沒有做太多的著墨，僅將尾燈組的鍍鉻裝飾更換為燻黑的樣式，並於諸多車型上更換全新樣式的18吋鋁圈，例如專屬於RS Advance和RS Advance Four的雙肋五輻式運動型樣式，讓整體車型更為動感。

小改款Crown改為與Toyota Harrier相同的12.3吋中控螢幕。Toyota.jp提供

而更動最多的部分就屬內裝陳設了，雖然小改前的上下8吋與7吋觸控雙螢幕相當富有科技感，操作上也都能分開獨立顯示。不過根據Crown主要客群40-50甚至50歲以上的顧客的回饋意見指出，雙螢幕的設定還是稍嫌繁瑣。於是這次便將中控台做整合，改為與Toyota Harrier相同的12.3吋中控螢幕與T-Connect SD導航系統，搭配下方實體空調旋鈕，讓駕駛者能過更直覺的操作，簡化介面使用的難易度。

排檔座旁的雙置杯架也從原本圓形的升降式，改為方形固定式設計。RS Advance、RS Advance Four、G、G Four四種車型增加車室內的皮革用料。同時也加大方向盤上的Crown皇冠廠徽，凸顯小改款Crown的氣勢。

18吋雙肋五輻式運動型樣式鋁圈。Toyota.jp提供

小改款Crown全數搭載最新的TSS(Toyota Safety Sense)安全系統新增「駕駛員異常反應系統」：只要系統偵測到駕駛有身體不適的情形，即會主動降低車速並駛向外側車道。DRCC全速域定速巡航附進彎速度控制功能：可估算前進彎道的大小，並在轉向開始時抑制入彎速度。

PCS預警式防護系統：除了以往的行人偵測(日/夜)與自行車偵測(日)外，還加入十字入口偵測對向來車以及對向行人的功能、低速加速抑制功能、緊急轉向迴避輔助功能等。

動力方面Crown則是沒有做更動，有2.0升四缸渦輪汽油引擎、2.5升四缸Hybrid(鎳氫)系統和3.5升V6 Multi Stage Hybrid(鋰離子)系統。

空調也更換為實體按鈕，杯架設計也有所更新。Toyota.jp提供

2.0T版本搭配八速自排變速箱，最大馬力為245ps、最大扭力為35.7kgm。2.5 Hybrid則搭配ECVT變速箱，引擎最大馬力為184ps、扭力22.5kgm，電動馬達輸出為143ps，綜效輸出達到226ps。

3.5 V6 Multi Stage Hybrid引擎最大馬力299ps扭力36.6kgm，2NM電動馬達+四速自排變速箱的輸出為180ps，綜效馬力有359ps的表現。

即便本次小改對實際駕駛實用性上做了修正，但根據用車市場的改變，Crown這類型的中大型房車的生存空間也愈來愈小，尤其是以日本 規格所打造的1800mm車寬，更是讓Crown僅能在自家生存，面對愈來愈艱難的環境，Toyota要經營本地高級房車市場也愈來愈艱困。

Toyota Crown小改款後售價依等級為4,899,000日圓-7,393,000日圓。