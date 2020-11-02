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北美2021年式Infiniti Q60帥氣依舊 但售價小幅調漲

記者趙駿宏／綜合報導
Infiniti Q60 Red Sport 400。Infiniti提供
Infiniti Q60 Red Sport 400。Infiniti提供

Nissan集團在9月份終於迎來新世代的Fairlady Z跑車Z Proto，此舉也使集團員工士氣大振。但可別忘記，新Z的動力心臟是源自於InfinitiQ60的3.0升V6雙渦輪引擎，因此，Infiniti也立即的為Q60推出了2021全新年式的車型，讓這台日產豪華GT跑車迎接新一年的市場。

Infiniti Q60 Red Sport 400。Infiniti提供
Infiniti Q60 Red Sport 400。Infiniti提供

由於這次Infiniti Q60僅是新年式的車型更替，並不是小改款，因此更動範圍不大，原廠在2021年式上新增了Grand Blue和Slate Gray兩組全新車色，並將自動雨刷感應器列為全車系標準配備。

3.0升V6雙渦輪增壓引擎，最高有400匹馬力的輸出。Infiniti提供
3.0升V6雙渦輪增壓引擎，最高有400匹馬力的輸出。Infiniti提供

儘管幾乎沒什麼更新，但2021年式Q60 Pure入門車型的起價則比去年提高了300美元，來到41,650美元。中階款Q60 LUXE售價則要比去年漲了4,700美元，來到50,200美元。但2021 Q60 LUXE車型在配備上多了半苯胺皮革座椅、遠程遙控啟動、以及全新的推出的Dynamic Sunstone Red車色。

Red Sport版內裝採用碳纖維飾板。Infiniti提供
Red Sport版內裝採用碳纖維飾板。Infiniti提供

新年式Q60 LUXE車型的座椅皮革做了升級。Infiniti提供
新年式Q60 LUXE車型的座椅皮革做了升級。Infiniti提供

其他包含加熱方向盤、雙前座電熱椅、駕駛座電動腰靠、盲點偵測、360度環景、車道偏離警示、緊急自動煞停付行人偵測功能等其他駕駛輔助系統，全數列為標準配備。

動力方面，以上兩個等級的Q60皆搭載較低功率輸出的3.0升V6雙渦輪增壓引擎(VR30DDTT)，搭配7速自排變速箱，可產生300hp/40.7kgm的動力輸出，並且有2WD後輪驅動和AWD四輪驅動，兩種傳動方式的車型可做選擇。

Red Sport版本煞車也比一般版來的優異。Infiniti提供
Red Sport版本煞車也比一般版來的優異。Infiniti提供

至於頂級的Q60 Red Sport 400，售價則調漲950美元至58,100美元。搭載同一具3.0升V6雙渦輪增壓引擎(VR30DDTT)與7速自排變速箱，但動力輸出則調校至400hp/48.4kgm，同樣有2WD與AWD版本，並標配了主動式懸吊系統、更強力的煞車以及更換為碳纖維飾板的內裝材質。

Infiniti Q60 Red Sport 400。Infiniti提供
Infiniti Q60 Red Sport 400。Infiniti提供

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