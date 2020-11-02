北美2021年式Infiniti Q60帥氣依舊 但售價小幅調漲

Infiniti Q60 Red Sport 400。Infiniti提供

Nissan集團在9月份終於迎來新世代的Fairlady Z跑車Z Proto，此舉也使集團員工士氣大振。但可別忘記，新Z的動力心臟是源自於InfinitiQ60的3.0升V6雙渦輪引擎，因此，Infiniti也立即的為Q60推出了2021全新年式的車型，讓這台日產豪華GT跑車迎接新一年的市場。

Infiniti Q60 Red Sport 400。Infiniti提供

由於這次Infiniti Q60僅是新年式的車型更替，並不是小改款，因此更動範圍不大，原廠在2021年式上新增了Grand Blue和Slate Gray兩組全新車色，並將自動雨刷感應器列為全車系標準配備。

3.0升V6雙渦輪增壓引擎，最高有400匹馬力的輸出。Infiniti提供

儘管幾乎沒什麼更新，但2021年式Q60 Pure入門車型的起價則比去年提高了300美元 ，來到41,650美元。中階款Q60 LUXE售價則要比去年漲了4,700美元，來到50,200美元。但2021 Q60 LUXE車型在配備上多了半苯胺皮革座椅、遠程遙控啟動、以及全新的推出的Dynamic Sunstone Red車色。

Red Sport版內裝採用碳纖維飾板。Infiniti提供

新年式Q60 LUXE車型的座椅皮革做了升級。Infiniti提供

其他包含加熱方向盤、雙前座電熱椅、駕駛座電動腰靠、盲點偵測、360度環景、車道偏離警示、緊急自動煞停付行人偵測功能等其他駕駛輔助系統，全數列為標準配備。

動力方面，以上兩個等級的Q60皆搭載較低功率輸出的3.0升V6雙渦輪增壓引擎(VR 30DDTT)，搭配7速自排變速箱，可產生300hp/40.7kgm的動力輸出，並且有2WD後輪驅動和AWD四輪驅動，兩種傳動方式的車型可做選擇。

Red Sport版本煞車也比一般版來的優異。Infiniti提供

至於頂級的Q60 Red Sport 400，售價則調漲950美元至58,100美元。搭載同一具3.0升V6雙渦輪增壓引擎(VR30DDTT)與7速自排變速箱，但動力輸出則調校至400hp/48.4kgm，同樣有2WD與AWD版本，並標配了主動式懸吊系統、更強力的煞車以及更換為碳纖維飾板的內裝材質。