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結合兩大潮流！Mini將推2款電動跨界車型、強化中國市場

記者趙駿宏／綜合報導
Mini Cooper SE。Mini提供
Mini Cooper SE。Mini提供

一直以來都有自己獨特支持群的Mini，近日發布了一項計畫，表示未來Mini將會針對目前車壇的兩大趨勢，結合電能動力和跨界車款，推出兩款不同車格的全新電動跨界車。

Mini原廠表示，未來品牌的電動汽車核心產品組合將包括小型車領域Mini 3-Door Hatch，和另一款緊湊型跨界車款，如plug-in hybrid Countryman之類的選項。此外，仍會繼續供應汽、柴油的內燃機引擎，以滿足尚未達到純電目標需求的市場能保有足夠車款產品供應。

Mini Cooper SE。Mini提供
Mini Cooper SE。Mini提供

Mini執行長BerndKörber：「我們正在透過BMW集團廣泛的汽油和柴油引擎，插電式混合動力系統和電能動力來設法打造更多產品，以滿足客戶的需求和期望」。

電動Mini Cooper SE的發表使Mini的電動汽車銷量從5％增加到了10％。

另外Mini也將專注於深耕中國市場。目前，Mini約有10%的銷量集中在中國。為了滿足中國市場的需求，Mini將與長城汽車合作讓Mini國產化，並於2023年開始在中國生產全電動的Mini車款。

至於去年才推出的Mini Cooper SE則意外熱銷，自今年1月份起已經有10,000台的銷售量。這也讓BMW集團在2020前9個月的電動車銷量(包含純電和PHEV)與去年同期相比成長了有20%之多。

Mini Cooper SE。Mini提供
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中國 汽車 電動車

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